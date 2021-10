Mujer policía pide que “no la obliguen” a llevar a sus hijos con su ex pareja

Una mujer policía dialogó con Mauricio Antematten, para contar la preocupante situación que vive desde hace años, con una historia de violencia por parte de su ex pareja y la falta de respuestas institucionales que profundizan sus problemas, que afectan su situación laboral. La funcionaria de la fuerza entrerriana, pide una solución.“Temo por la vida de mis hijos que tienen seis y ocho años, por mi esposo, por la vida de toda mi familia. Soy funcionaria policial. Estoy cansada, hace más de seis años que estoy con esto, con denuncias, botón antipánico; cada día se complica más, mis hijos crecen, ven más cosas, pasan cosas terribles. No tengo respuestas a lo que me está pasando. Hace tiempo que vengo pidiendo intervención del Copnaf, pido a la justicia que me ayude”, manifestó la mujer aLa mujer policía entiende que “no puede” seguir “entregándole mis hijos al padre, pero la justicia me obliga a que lo haga”. Mencionó que su “calvario” comenzó cuando ella tenía 20 años. “Conocí a esta persona que es el padre de mis hijos, si bien yo era funcionaria policial no portaba arma, era funcionaria de civil y trabajaba en una oficina. Al poco tiempo quedé embarazada de mi primer hijo, empezaron los problemas con esta persona, con adicciones, problemas con la justicia; en mi inocencia traté de sacarlo de esa situación. Empezamos a ir a la iglesia, pero no había forma, era mucho más pesada la vida de él, la delincuencia, decidí separarme cuando mi hijo más chico nació. En la relación él me golpeaba, me maltrataba, me violentó mucho”.Describió que sus hijos vivieron situaciones porque la justicia “me obligaban a que estén con el padre, que era delincuente, lastimaba a mucha gente delante de ellos, salía a robar con ellos. Me los cuidaba sólo cuando yo estaba de guardia”, dijo aAportó que “la única vez que la justicia dijo ‘por 90 días (no vio a los chicos) hasta que él presente un certificado médico o algo que avale que él estaba en tratamiento’, a eso nunca lo presentó, se vencieron los plazos y él volvió a insistir con la Fiscalía para que le vuelva a dar los nenes”.Sibulofsky recordó que “por acumulación de causas a raíz de mis denuncias, fuimos a juicio y lo único que determinó el juez fue una nueva restricción, ni dispositivo dual ni botón antipánico”. Relató que luego, a raíz de un episodio violento, consiguió que le adjudicaran un dispositivo dual. Mencionó que fue después de que sus hijos “estaban con el padre, tuve que ir a buscarlos de madrugada y él, con cuchillo en mano, dijo que me iba a matar, que me iba a descuartizar y tirar a los chanchos. Logré salir”, aseveró.“Me tuve que escapar de mi domicilio muchas veces, una vez pedí irme de la policía seis meses sin goce de sueldo, para irme a vivir afuera por miedo. Muchas veces, él (su ex pareja) por querer pegarle a mi marido, por intentar ahorcar a mi madre, corrió a mi hermana con un arma, le pegó a mi cuñada, yo tenía que dejar mi dispositivo e ir, corriendo en riesgo mi vida, para ir a buscar a mis hijo, porque él me obligaba a eso”, relató.La policía indicó que en una ocasión “lastimó a mis hijos con un cinto, por dos meses ellos no quisieron ir con su padre, luego de ese tiempo ellos me pidieron verlo porque lo extrañaban, es normal. Decidimos con mi esposo y mi padre que los vea nuevamente", relató y puso relevancia en que luego, volvieron a vivir una situación de violencia.Manifestó a su vez que en la Subsecretaría del Mujer “están todos mis pedidos que se hicieron a la jueza para el Copnaf intervenga, y ellos no han hecho nada; esto viene desde hace un año que se pide la intervención”. Dijo que lo hace público “porque necesito que alguien haga algo, por mi familia”.A la mujer “le retiraron el arma”, contó. En este sentido detalló que fue “a junta médica por muchas situaciones laborales que he vivido en mi vida privada. He pedido ayuda, he comentado sobre mi dispositivo, el riesgo que corren mis hijos; se hace oídos sordos o quizá no quieren intervenir. Eso lleva a traslados, a estar de comisaría en comisaría, a días de arresto”.La mujer solicita que “intervenga un organismo para que mis hijos sean tratados, para que vean si realmente le padre está capacitado o no para tener a mis hijos; no puedo seguir dándoselos. Mis hijos lloran, no quieren que su mamá pierda el trabajo”, señaló a“Me han mandado a patrullar con el dispositivo dual, en forma peatonal y de noche. Me ha sonado el dispositivo porque me encontraba cerca del lugar en donde él se encuentra viviendo. He informado todo esto”, acotó, detallando que por todas estas cuestiones “no puedo trabajar en cualquier comisaría con el dispositivo que tengo; me sacaron de la 12º, por nota había pedido ese traslado ya que me encontraba cerca de mis hijos por cualquier eventualidad”.“Yo no puedo vivir más acá, yo necesito irme; estoy cansada. Esto es de años, hace seis años que yo me separé de ese hombre, formalicé mi vida, tengo mi esposo, con mis hijos y esto no termina más”, dijo para finalizar.