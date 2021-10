Mujeres baleadas en San Benito: "Mi hijo no es un femicida", dijo madre de López

La madre de Brian López asegura que “es inocente”

La cabo de la Policía entrerriana, Carla Ledesma, de 36 años, salió de terapia intensiva y fue dada de alta, confirmaron aLa mujer había estado internada en el Hospital San Martín desde el jueves 9 de septiembre, tras ser apuñalada y baleada por su pareja, Brian López, en medio de una discusión, en la que también resultó herida su sobrina: Eliana Ledesma, cuyo deceso se produjo hace algunos días.El acusado por los hechos de sangre, José Brian López, permanece alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con prisión preventiva por 90 días dictada por el fiscal Dato. “No me acuerdo lo que pasó anoche”, declaró el acusado de balear a la policía y su sobrina.En diálogo con, de, Emilse Romero, madre del imputado, expresó que “él no disparó a la chica fallecida, que en paz descanse, porque ella no tenía nada que ver. Si hubo una discusión con Carla Ledesma, ha sido entre ellos. Al arma la disparó Carla Ledesma. A esto lo sé por mi hijo, él no va a matar a la chica porque no tenía motivos”.En ese sentido, manifestó que “él estaba con la sobrina en la habitación porque había confianza. Entró Carla. Ella siempre tenía la costumbre de andar con el arma en la mano. Le da el primer disparo a mi hijo. Ese disparo pegó sobre la pared. Ella le dispara a la chica, quizás sospechando que entre ellos había algo. Eso presumo yo, no me lo dijo mi hijo”.“Carla Ledesma empezó a forcejear con mi hijo y ahí vinieron los disparos de él porque le quita el arma. Ella agarra una cuchilla y también él se la quita. Mi hijo disparó con el arma. Quizás se asustó, lo que sea, de lo que había hecho. Él no se entregaba hasta que yo le dije que vaya al palacio de Justicia. Fue por su propia voluntad y entregó el arma, que no era de él”, comentó.Romero aseguró que Brian López le juró “por el padre” que “no mató a la chica, que fue Carla Ledesma la que disparó”. No obstante, confirmó que “el disparo que impactó en Carla sí fue de él, en el forcejeo”.“Yo lo conozco, él no quiso matar a esa chica porque no tenía motivos para hacerlo. Si hubiese querido mataba a Carla, con todos los problemas que le trajo antes. Si ella lo apunta, le tira”, agregó.Por otra parte, comentó que las palabras que su hijo dio antecuando quedó detenido fueron sugerencia de ella. “No me acuerdo nada”, había dicho ante las cámaras. Su madre, explicó que “le dije que diga eso hasta que llegara yo, que estaba en Zárate. Él está consciente de que Carla disparó”.“Confío plenamente en mi hijo y lo que contó. Le dije que diga absolutamente la verdad, sino se lo va a comer él y no fue culpable. Mi hijo no mató a Eliana Ledesma. Él tendrá muchos defectos, pero acá no tiene nada que ver. Tiene antecedentes, pero son cositas de nada. Con una muerte no”, finalizó.