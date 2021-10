Una moto y una camioneta chocaron en avenida Ramírez: una persona hospitalizada

Un siniestro vial ocurrió en la noche de este jueves en la capital entrerriana. Una moto, marca Skua 150Cc y una camioneta Toyota, impactaron en Avenida Ramírez a metros de calle Cochrane. Producto del choque, el motociclista debió ser trasladado al hospital por presentar un dolor en su tobillo izquierdo.Según se informó a, un agente de la división del 911, se conducía en su moto sobre la avenida principal de la ciudad en sentido Sur-Norte, cuando por cuestiones que se tratan de establecer, impactó contra el vehículo que intentaba ingresar a un garaje.La conductora de la camioneta manifestó a este medio que “estoy nerviosa por la situación”. Sobre lo sucedido, declaró: “estaba con mi marido al costado de la calle, esperando que pasen los autos para poder ingresar al garaje. Tenía las balizas puestas y cuando veo que no venía nadie, quise entrar y siento el impacto de la moto. No me quiera bajar del miedo por el ruido que habíamos escuchado”.“Aparentemente venía sin luces y el motociclista dijo que iba rápido porque tenía que ir a lo de un abogado y se la hacía tarde. Yo ni vi nada, no sé de donde salió, tal vez venia sin luces”, señaló.El comisario, un joven de 29 años y oriundo de Oro Verde, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná: “afortunadamente está bien, nos avisaron que le van a colocar un yeso en el tobillo. Estaba muy asustado el chico, pero en todo momento estuvo lucido y habló con sus familiares”, indicó.Al finalizar, la mujer remarcó “los fierros se arreglan, por suerte no pasó nada grave. Esta zona es muy transitada, los vehículos pasan en rojo y andan a toda velocidad, las motos no respetan nada”.