Detuvieron a una mujer tras balacera en barrio El Sol de Paraná

Un tiroteo ocurrió este mediodía en el barrio El Sol de Paraná, precisamente frente a una vivienda ubicada en calle Santo Vega. El hecho se habría originado por una pelea entre hermanos y una mujer le disparó a un hombre.Según informó el Segundo Jefe de la División 911, Juan Zunino, acuando los efectivos llegaron al lugar, un hombre manifestó que su hermana le había disparado sin llegar a lesionarlo y luego salió corriendo e ingresó corriendo a la vivienda que comparte con su novio."Tras la autorización del novio de esta mujer la policía ingresó a la casa, y debajo de un colchón encontró un revolver calibre 38 que tenía dos cartuchos y una vaina con el que se habrían efectuado los disparos", manifestó.“Afortunadamente no hubo lesionados ya que los tiros no impactaron en el hombre”, explicó y sumó que la mujer fue detenida y trasladada a la Alcaida de Tribunales y el hombre radicó la denuncia en la Comisaría Sexta.En este sentido, Zunino detalló que luego de hallar el arma, efectivos policiales realizaron una recorrida por el techo de la vivienda y encontraron monedero con una sustancia muy similar a la marihuana. “Aparentemente la mujer habría arrojado el monedero desde la casa”, dijo. Al tomar intervención la División de Toxicología se constató que efectivamente era marihuana e incautaron 66 envoltorios, cuyo peso era de 66 gramos. Además, en el patio de la vivienda hallaron tres plantines de cannabis.Según relató una vecina la persona que habría disparado era el hombre hacia la mujer y no como dijo la Policía. “Este sujeto roba siempre en el barrio y estamos todos cansados, además nos amenaza de muerte", dijo y amplió: "Nos trata como mugre y sufrimos hace tiempo distintos tipos de hostigamientos”. Agregó que “el hombre tiene un montón de denuncias y estuvo detenido en varias oportunidades”.Otra de las vecinas, contó que “el sujeto tiene cuatro restricciones y no las cumple; una vez estaba con mi hijo en brazos y él me corrió, mi tía me tuvo que defender, y nadie más hace nada”.