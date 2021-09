Video: Delincuente rompió el vidrio de una veterinaria, robó dinero y huyó

Video: Rompió una vidriera para entrar a robar

Un veterinario relató que el viernes pasado sufrió un robo en su local. Todo sucedió a 6:45, cuando un delincuente rompió el blindex e ingresó al lugar, ubicado en calle Saavedra y Perú. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad.Ese día "me desperté con el llamado de mi viejo, que vive enfrente de la veterinaria", contó. Subrayando que se encontró con que "me habían roto el vidrio, me hicieron como un boquete en el blindex".Mario Devoto explicó que "me había olvidado de poner la alarma". Además, narró que "previamente a lo que se ve en las imágenes, este muchacho viene re jugado, tira una piedra y el vidrio se astilla".Luego, "lo agarra a patadas e inclusive con las manos le pega hasta que hace un agujero en la vidriera y se mete", puntualizó.El damnificado informó que el ladrón "fue directo a la caja, saca la plata y después como que advierte la presencia de mi perro, que está en la parte de atrás del local, donde tengo el quirófano".En ese sentido, conjeturó que "vio el perro y no pasó para atrás porque pudo haber robado más cosas". Por eso, se vio "que quedó adelante y se elige un collar de perro y una correa para luego huir".Todo "fue cuestión de minutos", mencionó el veterinario. Agregando que "es la primera vez que me pasa algo así, dado que esta zona es relativamente céntrica".Por último, mencionó que la policía le solicitó las imágenes de la cámara de seguridad como para intentar dar con el malviviente. (Diario Río Uruguay- LT15)