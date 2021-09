Rescataron a tres niños que estaban a la deriva, solos y llorando de hambre

Los efectivos de la comisaría novena de la capital bonaerense arribaron al domicilio, ubicado en la calle 61 entre 11 y 12, tras un llamado al número de emergencia 911, que advertía sobre "gritos" provenientes del interior del departamento "B" ubicado en el primer piso del inmueble."En el lugar, personal policial logró mantener diálogo con uno de los menores, quien relató que hacía mucho tiempo que junto a sus dos hermanitos estaban solos", dijo uno de los jefes policiales, quien agregó que se convocó a personal de Bomberos con el objetivo de lograr "abrir la puerta que se hallaba cerrada por dentro".En el interior del domicilio, junto al personal del Same se procedió a la contención de los menores, quienes no solo se hallaban con sus ropas sucias sino que también "tenían hambre", indicó el vocero policial.Según se informó, los niños fueron contenidos, alimentados, higienizados y trasladados al Hospital Sor María Ludovica de La Plata.En tanto, efectivos policiales del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Departamental La Plata lograron dar con el paradero de la madre de los niños en la vivienda de un familiar.La mujer fue imputada por abandono de persona en una causa penal iniciada por el fiscal Álvaro Garganta a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de La Plata.En tanto, voceros judiciales informaron que personal de Niñez mantiene la tutela sobre los menores y el Juzgado de Familia dispuso que los niños no sean entregados a su madre nuevamente.