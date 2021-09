Ex funcionario fue condenado por abuso: “Las víctimas pudieron cerrar una etapa”

La abogada Candela Bessa, que actuó como querellante en la causa, mencionó aqueRespecto del ex funcionario que llegó a juicio abreviado, le letrada contó: “Tenían miedo que utilicen sus influencias políticas para hacerlas despedir o para perjudicarlas en su empleo, ya que eran empleadas de la municipalidad”. Los pesares de estas mujeres “duró un año”, mencionó la abogada.La letrada destacó que en este caso “. Brindaron testimonios y con la actuación judicial, en un tiempo que fue corto, pudimos lograr una condena que si bien es condicional, queda en los antecedentes penales de esta persona”.“Las víctimas no querían atravesar el debate oral para lograr una condena y se llegó a un juicio abreviado. Es muy importante para ellas haber cerrado este proceso para dejar atrás esos abusos sufridos y continuar con sus vidas”, puso relevancia Bessa.Al momento de la denuncia“Es importante que las mujeres sepamos que podemos denunciar, que otras personas pueden salir de testigos y puede lograrse la condena de esos abusos, aunque en este caso sea abuso simple, pero es siempre es necesario denunciarlo”, aportó.Al ser consultada respecto de la identidad del condenado, dijo que “”.aceptó la obligación de mantener el domicilio y no modificarlo sin dar previo aviso a la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). Aceptó, también, comparecer a entrevista de conocimiento con la OMA cada vez que ese organismo requiera su presencia; aceptó realizar un curso, taller o capacitación referido a la temática de violencia de género; debe abstenerse de realizar cualquier tipo de acto violento, molesto o perturbador hacia las dos víctimas y sus grupos familiares, como testigos de la causa, por sí o por otra persona, y por cualquier medio; y aceptó la obligación de retirarse de cualquier lugar público y/o privado en el que se encuentren las denunciantes.