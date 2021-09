Inspecciones en Arroyito

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, realizó este martes dos inspecciones de seguridad preventiva y acciones anti-barrabrava en los estadios de Rosario Central y Newell's.Los procedimientos fueron acompañados por el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y por la Policía de Acción Táctica (PAT) con motivo del inminente regreso de público a los estadios, por una parte, y de la necesidad de disuadir avances coercitivos de las barrabravas en la vida institucional de los clubes, por otro.Durante la inspección al club Newell’s Old Boys, las autoridades procedieron a neutralizar la “sala-búnker” fortificada que la barrabrava tenía dentro del estadio. Esta instalación, ubicada frente a la herrería del club se trataba de una cámara blindada por una serie de puertas de hierro de varias cerraduras de alta seguridad cada una y una alarma interna con clave digital. Las llaves y la clave de la alarma obraban solamente en poder de la barrabrava, por lo que fue necesario disponer de herramientas neumáticas para demolerla.Durante la inspección, que también se realizó en el de Central, el Gigante de Arroyito, se tomaron diversos recaudos ante el inminente retorno del público a los estadios por una parte, y por la necesidad de disuadir avances coercitivos de las barrabravas en la vida institucional de los clubes, según indicaron fuentes oficiales.En las imágenes puede apreciarse la gran cantidad de efectivos pertenecientes al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas" y por la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes emplearon hasta herramientas neumáticas para poder acceder al lugar.En ese camino hacia esa cámara blindada, debieron sortear una serie de puertas de hierro de varias cerraduras de alta seguridad cada una y una alarma interna con clave digital. Las llaves y la clave de la alarma obraban solamente en poder de la barra brava, por lo que fue necesario disponer de herramientas neumáticas para demolerla."No estamos dispuestos a conceder que haya salas fortificadas a las que la autoridad policial no tenga acceso. El regreso del público a los estadios requiere acciones contundentes de afirmación de la autoridad legal para mantener a los violentos lejos de los estadios", señaló el Subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá que lideró la inspección.Los contenidos hallados en la sala-búnker de la barra brava quedaron bajo custodia de la división judiciales de la jefatura de la Unidad Regional II. "El resto de los objetos podrán ser entregados por las autoridades legales del club en la medida que lo reclamen como propios", indica la notificación oficial.Completada la inspección de seguridad preventiva en NOB, la comitiva se desplazó al Club Rosario Central para notificar las medidas de seguridad indispensables para iniciar la nueva etapa.En este caso el Ministerio de Seguridad instruyó al club el imperativo de “remover antes del 1° de octubre la pintada ubicada detrás de uno de los arcos con la consigna “los Guerreros” referencia a la barrabara de Rosario Central”; y “la estructura de caños que ocupa la parte superior de la popular”. La notificación oficial señala que “ese vestigio de lo que fueron cabinas de transmisión durante el Campeonato Mundial de 1978, hoy supone un riesgo a la seguridad y salud de las personas que de manera sistemática se trepan a la misma” Y además señala que esta estructura es la base de una liturgia de validación social inadmisible de la barrabrava”.Además, la inspección de seguridad preventiva ordenó al club remover de inmediato “toda pertenencia que pudiera haber de la barrabrava y pudiera estar acopiada dentro del club”. Todo objeto hallado en los depósitos blindados fue identificado con un número y los representantes del club se hicieron reponsables de la propiedad de los mismos y se comprometieron a sacarlos del club.Finalmente, se indicó que “Con asesoramiento de los especialistas técnicos de la Subsecretaría de Seguridad Preventiva, el club deberá completar la red de video seguridad para evitar que existan puntos ciegos que beneficien el uso del espacio a los violentos”.