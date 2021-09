Ex guardiacárcel condenado a perpetua por asesinato se escapó por un ventiluz

Se trata de Roberto Carlos Rejas, ex agente del Servicio Penitenciario, que fue condenado el pasado miércoles a prisión perpetua por el asesinato de Milagros Avellaneda y Benicio, el hijo que ambos tenían en común.



El detenido había pedido ir a ducharse y el permiso fue concedido, entre las 21 y las 22. Tardaron una hora en darse cuenta de que no regresaba y, cuando entraron a constatar que todo marchara con normalidad, Rejas ya no se encontraba en el lugar.



Según las primeras versiones, el prófugo habría salido por una pequeña ventana, ubicada a unos dos metros de altura, ya que el sanitario se encontraba en un primer piso. Creen que podría haber tenido colaboración externa.



El hombre se encontraba en el cuartel de bomberos porque no había lugar en el cuartel penal. El personal de Bomberos se puso a disposición para encontrar al fugitivo. (Cadena 3)