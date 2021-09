Vecino alertó sobre un robo, delincuente huyó por los techos, pero fue detenido

Un intento de robo se registró durante la noche de este lunes en la capital entrerriana. Según pudo saber, un malviviente entró a una vivienda, ubicada en calle Pérez Colman y Soler, cuando sus dueños no se encontraban y comenzó a revisar las instalaciones. El hecho fue advertido por un vecino que, desde la planta de su casa, observó como un desconocido recorría las habitaciones.“Vi a una persona con gorra, revisando la casa del vecino. Rápidamente me di cuenta que él no era el dueño de la casa y además estaba guardando cosas adentro de una mochila”, expresó a este medio. Habría robado dinero que encontró.Según manifestó el joven, avisó de lo que sucedía en la casa de enfrente a su papá y rápidamente alertaron a las autoridades policiales. Al llegar al lugar comenzó el operativo para localizar al delincuente: los uniformados se repartieron por diferentes puntos de la manzana, hubo corridas por los techos y tras unos minutos de búsqueda, dieron con la persona quien fue alojada en la alcaldía de comisaria octava.Personal policial allanó diversos domicilios para verificar que el malviviente no haya ingresado a otra casa previo a ser detenido.