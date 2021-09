Comenzó juicio por casos de abuso sexual contra el hijo de uno de Los Nocheros

El juicio se desarrolla en la Sala III del Tribunal de Juicio provincial, que es integrado por los jueces Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah, y en una de las causas también figuran como imputados Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.



Las defensas de los acusados son ejercidas por Juan Casabella Dávalos (Teruel), Marcos Gorriti y Elina Linares (Farfán) y Pablo del Pino (Rodríguez), mientras que en representación de las víctimas actúan como querellantes Liza Medrano y Sebastián y Lucio Flores Giralt.



En la presentación a la que se dio lectura, la mujer indicó que Teruel, cuando su hija de entonces de 10 años acudía a su casa para jugar con un sobrino, la llevaba al baño y la obligaba a practicarle sexo oral.



Teruel está imputado en una primera causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor y por mediar engaño.



En la segunda causa, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, quienes también son juzgados.



Antes de leerse la denuncia, el debate se había iniciado con la requisitoria del fiscal Federico Obeid para la elevación a juicio por parte del fiscal y después se atendieron los planteos de los defensores, uno de ellos para que sean separadas las causas y otro sobre la minoría de edad de Teruel en uno de los casos, pero ambos fueron desechados.



Tras ese paso, se consultó a Teruel si quería declarar, lo que fue contestado en forma negativa, mientras que Farfán y Rodríguez dijeron que lo harán el viernes cuando se conozcan más detalles de la acusación.



En su denuncia, la madre de una de las víctimas aseguró que los abusos fueron cometidos en un período que comenzó cuando su hija tenía 10 años y acudía a la casa de Teruel a jugar con un sobrino del acusado.



La denunciante señaló que, según lo relatado por su hija, Lautaro Teruel la llevaba al baño, la sometía a tocamientos y la obligaba a realizarle sexo oral, para luego decirle que era un juego, que era su secreto y que no debía contarle a nadie.



La mujer, que presentó la denuncia formal en 2019, dijo que luego de ventilar un año antes el caso en la red social Facebook en diciembre de 2018, el acusado se comunicó con su madre y abuela de la menor, para confesar los abusos y pedir que no lo denunciaran formalmente, lo que se pudo corroborar en audios.



La mujer dijo que a partir de los abusos su hija cambió el comportamiento, comenzó a aislarse en su cuarto o a frecuentar personas de mayor edad.



La segunda acusación se originó en la denuncia de una mujer que relató que durante el verano de 2014, cuando ella tenía 19 años, fue abusada sexualmente por Teruel en el domicilio del acusado y en el hecho se sospecha que participaron también Rodríguez y Farfán.



En diciembre de 2019 la Justicia desestimó una denuncia formulada por los padres de Lautaro Teruel, el "Nochero" Mario Teruel y su esposa Noemí Cristina Laspiu, en el que aseguraban que la madre de la primera pidió un terreno y un auto a cambio de no ventilar los audios que comprometían a su hijo.



