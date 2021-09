Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó de dos niñas

Un hombre fue condenado hoy a la pena de 10 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas de 7 y 9 años con las que convivía en el 2019, en una vivienda de la ciudad jujeña de Palpalá, informaron fuentes judiciales.



El fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal 1, recayó contra un hombre cuyas iniciales son, D.O.V., por resultar autor de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido en contra de personas menores de dieciocho años y aprovechando la situación de convivencia (dos hechos) y amenazas en concurso real”.



Según la investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación el hombre denunciado llegó a juicio por 3 ilícitos. En la primera acusación, los hechos ocurrieron desde el año 2019, en fechas y horarios sin precisar, en una vivienda ubicada en Palpalá, distante a 14 kilómetros de la capital jujeña.



Los pesquisas indicaron que D.O.V., aprovechando que convivía con una niña de 9 años, y en situación que la madre de la misma no se encontraba en el inmueble, llamaba a la menor a su dormitorio donde se producían vejámenes repetidos en varias ocasiones.



El segundo de los hechos, sucedió también en el año 2019, en fechas y horarios sin precisar, en la misma casa, cuando el acusado, aprovechando la situación de convivencia con otra niña de 7 años, y en circunstancia en que la madre de la menor no se encontraba presente, la besaba en los labios, hecho ocurrido en varias oportunidades.



El último hecho tuvo lugar el 28 de junio de 2019, aproximadamente a las 21 horas, en otra vivienda de la ciudad de Pálpala, en oportunidad que personal de la línea 102 se hizo presente en el domicilio, y el imputado le manifestó a su pareja, "te voy a cagar matando si me denunciás".



En su resolución las juezas, Alejandra Tolaba -presidenta de trámite-, Felicia Barrios, y el juez Luciano Yapura; ordenaron la obtención del perfil genético del condenado a los efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.



Por la fiscalía actuó, Marcelo Cuellar, quién en sus alegatos solicitó para el acusado la pena de 12 años de prisión, en tanto que el Defensor Oficial Penal, Esteban Salinas, pidió para su defendido, D.O.V., la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.