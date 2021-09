Hombre murió al ser arrollado por un auto:habría estado “tendido” sobre la calle

Un hombre fue hallado muerto tras ser embestido por un automóvil en Boulevard Pueyrredón y Liniers de la ciudad de Victoria.



Al respecto, el conductor de un Ford Focus, de 29 años de edad, declaró que circulaba en sentido hacia la rotonda de las rutas ruta 11 y 26 cuando observó “a una persona tendida sobre la cinta asfáltica”. No alcanzó a esquivarla y la chocó. Adujo la falta de iluminación en el lugar, debido a cuatro farolas que no funcionan.



El médico de Policía constató el fallecimiento de “Orlando Raúl, de 35 años de edad, domiciliado en zona rural” de Victoria.



El fiscal, Eduardo Guaita, dispuso que se realice extracción de sangre al fallecido y al conductor del automóvil, quien no quedo detenido.



Por último, se trasladó el cuerpo a la morgue del Hospital local para su correspondiente autopsia.