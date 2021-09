Estranguló a su ex novia y se fue a encuentro de “jeeperos”: le dieron perpetua

Leopoldo Agustín Borovski, escuchó el fallo que lo condenó a permanecer encerrado en una cárcel durante 35 años. Borovski, de 23 años, ni siquiera intentó defenderse durante el juicio en el que se lo condenó a perpetua. Los testimonios y pruebas fueron contundentes: desde denuncias previas de la víctima hasta los mensajes que cruzaron horas antes del femicidio y varias personas que los vieron juntos en la noche del 28 de febrero, cuando Fiorella desapareció.



Después de cometer el homicidio, el joven actuó con absoluta normalidad e incluso viajó con sus amigos a Brasil para participar de un encuentro de “jeeperos” que se realizaba no muy lejos de la frontera. Los policías montaron una vigilancia en el paso internacional y lo detuvieron cuando retornó, unos días después.



El 28 de febrero de 2019, al anochecer, Fiorella le dijo a su familia que llevaría unos apuntes a una amiga, con la que cursaba el profesorado en Lengua y Literatura. Fue la última vez que la vieron con vida.



De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Justicia, a través de mensajes la joven había acordado encontrarse con Borovski, con quien había tenido un noviazgo de tres años. La relación se había cortado poco antes por los constantes hechos de violencia del ahora condenado.

El sereno de la Terminal de Omnibus de San Vicente aseguró haberlos visto juntos a bordo de la camioneta Ford Ranger blanca que conducía Leopoldo. También las cámaras de seguridad registraron el paso del vehículo rumbo a la zona rural de la ciudad.



Su cuerpo fue hallado cuatro días después por un obrero rural que realizaba tareas de fumigación en un yerbatal del paraje La Ripiera, en el kilómetro 969 de la ruta nacional 14. La autopsia estableció que la estudiante había sido estrangulada con un cable.





Durante el juicio oral, sus amigos relataron que en enero de 2019, Borovski ya había estado cerca de matar a Fiorella. Y que la joven quiso hacer un nueva denuncia pero en la Comisaría de la Mujer sólo le tomaron una exposición.



El acusado sólo declaró por escrito ante el juez de Instrucción. Allí reconoció que la relación amorosa nunca se había interrumpido pero sus padres no lo sabían. “Yo no la maté. Ella era todo para mí”, escribió. Sostuvo que la dejó esa madrugada a dos cuadras de la casa y se fue a dormir.

Sin embargo, los amigos de la víctima dijeron que el noviazgo se mantuvo hasta fines de 2018. La relación había comenzado en agosto de 2015, cuando ambos estaban en la secundaria. Desde entonces el joven mostró un costado violento en varias ocasiones, pero luego se largaba a llorar para lograr el perdón. La Justicia había dictado restricción perimetral, pero no fue suficiente para salvarle la vida a la estudiante.



Apenas escucharon la sentencia, los padres de Fiorella expresaron su alivio. “Se hizo justicia. Ahora por lo menos va a descansar en paz. Yo le prometí que íbamos a luchar para que se haga justicia y cumplimos”, dijo su mamá, Mercedes Pereyra Gómez.



“Este tipo (por Borovski) no tiene remordimientos, te mira firme, da miedo, tiene los ojos rojos. Creo que en el fondo está conforme con lo que hizo porque él quería que Fiorella no esté para nadie, y lo logró”, agregó la mujer sin poder contener las lágrimas.



Un día antes, ante los jueces, Mercedes dijo que “lo conozco a Leopoldo desde chiquito, era como mi hijo, prácticamente vivía en mi casa. Fue el novio de mi hija durante tres años. Fue a la catequesis con ella y también a la secundaria”. Y que los problemas comenzaron cuando Fiorella empezó a estudiar una carrera terciaria. “Empezó a cuestionarle sus amistades, le rompía los celulares. Por eso hablé con él para que cambie su actitud”, recordó.



Sostuvo que en julio de 2018 hubo un primer intento de femicidio pero que esa vez en la Comisaría de la Mujer ni siquiera le quisieron tomar le la denuncia. “El siempre fue manipulador, ante sus padres negaba todo”, detalló.



Borovski fue llevado a la misma unidad penal donde está alojado desde marzo de 2019. De allí recién podrá salir recién en 2054.



Clarín.