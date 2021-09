Millonario robo en escribanía: se llevaron 4 millones de pesos y 60 mil dólares

El hecho sucedió en calle Figueroa Alcorta al 163, de barrio Alberdi, de Córdoba, cuando los asaltantes ingresaron el estudio durante la madrugada. Los empleados dijeron que se retiraron a las 20 y que esta mañana descubrieron el robo cuando observaron los daños.



Los asaltantes ingresaron sin problemas por la puerta vidriada del edificio, ya que la abrieron con llave.



Fuentes policiales calificadas indicaron a La Voz que el ascensor no frena en el segundo piso (donde está ubicada la escribanía) en horario no laboral, con lo que ese acceso queda bloqueado durante varias horas, principalmente la noche.



Por lo tanto, usaron las escaleras para acceder a una puerta reja, que fue abierta -nuevamente- con llave. Luego luego sí violentaron dos puertas de madera, entre ellas, la de la escribanía.



Ya en el interior, forzaron dos gabinetes de aluminio ubicados en una especie de ropero y un armario.



De allí, según denunciaron los damnificados, los asaltantes se llevaron un botín de cuatro millones de pesos y 60 mil dólares. También se apoderaron de un Rolex de oro, siempre de acuerdo con sus dichos.



Explicaron que el dinero era el resultado de unas ventas de departamentos y terrenos realizadas en los últimos días.



Lo llamativo es que ni la escribanía ni el piso ni el edificio cuentan con medidas de seguridad más sofisticadas, como alarmas, cámaras o serenos.



Por estas horas, desde el Departamento de Robos y Hurtos intentan determinar si hay domos o cámaras cercanas al edificio que hubieran registrado movimientos sospechosos.



Posteriormente, los sospechosos se dieron a la fuga. Por ahora, no hay detenidos.