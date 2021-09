Padres pelean en puerta de colegio tras discusión en WhatsApp: uno pierde un ojo

Video: Padres discutieron en la puerta de la escuela

Dos hombres discutieron en la puerta de un colegio del partido bonaerense de Tres de Febrero, al parecer tras una pelea por un grupo el chat de WhatsApp entre las parejas de ambos, y uno de ellos fue gravemente herido en uno de sus ojos, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió ayer al mediodía en la puerta del colegio Instituto Evangélico Americano, ubicado en Manuel Belgrano 4.720, de la localidad de Caseros, donde tuvo que intervenir personas policial que se encontraba en la zona, y cuya accionar quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra.



Según fuentes judiciales, y de acuerdo a lo recabado de testigos de la pelea y de los participantes del chat, todo se inició días atrás cuando las mamás de dos alumnos del jardín de la institución se cruzaron por un comentario en la app.



Allí, una de ellas, que después se la ve en el video junto a su marido cuando agreden al otro hombre, es la que amenaza a otra mamá para que le diga lo que piensa de ella en la cara, "ya nos vamos a ver, y espero que me lo digas en la cara".



Según un audio que consta en la causa, la madre cuyo marido fue agredido le dijo, "yo no hablo con mamás luchonas".



Con esto como antecedente, al día siguiente, la pareja integrada Alberto M. (de 52 años) y su mujer (que no fue identificada) se encontraron con Esteban B. (de 46), marido de la mujer que decía no querer pelear.



Tras un breve intercambio de palabras, M. comenzó a golpear con violencia al otro hombre, lo que motivó la intervención de efectivos de la policía bonaerense y de la Policía Federal que se encontraban en esa cuadra.



Según quedó registrado en las cámaras, se ve cómo primero la mujer le arroja una patada a B. y luego su marido le da un golpe en la cara que provoca su caída al suelo, donde le siguen pegando hasta que llegan los efectivos policiales.



Como consecuencia de la pelea, M. fue aprehendido y trasladado a la comisaría 1ra de Caseros, donde quedó alojado a disposición de la UFI 1 del Departamento Judicial de San Martín; mientras que la víctima de la golpiza fue trasladado a una clínica de la localidad de Ramos Mejía, donde los médicos constataron una grave herida en uno de sus ojos, cuyo golpe le habría ocasionado la pérdida la vista.



Con estos elementos, se espera que el fiscal Fabricio Iovine le tome declaración indagatoria el acusado, y que presten testimonio otros padres de otros alumnos que formaban parte del grupo de WhatsApp y que presenciaron la agresión.



El caso fue caratulado en principio como "lesiones graves", aunque las fuentes judiciales indicaron que si se constata la pérdida de la visión, se podría recaratular como "lesiones gravísimas", cuyas penas son mayores.