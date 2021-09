A 12 años del crimen de ex basquetbolista, buscan que Rivas vuelva a la cárcel

Dos juicios

Prisión y domiciliaria

Rechazo

El exbasquetbolista de Paraná fue asesinado a balazos el 26 de septiembre de 2009, cuando iba a bordo del auto Honda Fit que conducía su esposa, por el camino costero en inmediaciones del Centro Mariápolis. Quien iba en el asiento trasero le disparó. Rivas lo llevó al hospital San Martín, donde falleció. Lo que sucedió aquella noche en la zona del Acceso Norte fue, según la Justicia, el crimen planificado por Rivas para matar a su marido, con la colaboración del albañil y policía Rubén Flores, quien ejecutó de cuatro balazos por la espalda a Benedetich, y un mes después apareció muerto de un tiro en la cabeza en un tajamar de San Benito.“La causa de la muerte de Enzo Benedetich fue extremadamente compleja, con características inusitadas y de difícil investigación. Como querellantes, junto a diferentes áreas de la policía, especialmente la división Homicidios, pudimos realizar un trabajo prácticamente de hormiga. Se pudo comprar que Liliana Rivas ordena, manda a matar a su marido Enzo Benedetich. A través de dos juicios, ante dos tribunales distintos, se llega a la responsabilidad y a la condena a prisión perpetua por el vínculo y por alevosía”, comenzó recordando en diálogo con Códigos, el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende.Benedetich “muere en el auto que conducía Liliana Rivas por parte de quien aparecía imputado que era Rubén Flores, un ex policía, que le efectúa cuatro disparos estando en la parte trasera del vehículo, por la espalda, y eso le provoca la muerte en aquella noche de septiembre de 2009”, rememoró el abogado.Hubo una primera condena que luego fue anulada por el STJ; un segundo juicio con nuevos testigos y una nueva condena que finalmente, tras varios recursos presentados por la defensa, quedó firme. En el medio, los cruces sobre la culpabilidad de Rivas y las críticas a la investigación por la falta de pruebas y por los nuevos testigos que aparecieron en el último debate. De hecho, el segundo Tribunal que sentenció a la mujer, reconoció condenarla “sin prueba directa”, pero con una “constelación de indicios”.El 25 de febrero de 2015 fue la primera vez que Rivas ingresó a la Unidad Penal N° 6 de Paraná a cumplir la condena. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo condenatorio. La mujer vivió en el encierro tres años, seis meses y ocho días, porque el 4 de septiembre de 2018 el Juzgado de Ejecución de Penas le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Rivas la había solicitado, a través de su abogada Mabel Buttazzoni por tener una hija menor de edad, por entonces de 17 años, quien se encontraba a cargo de su abuelo.Tanto el Ministerio Público Fiscal como el querellante que representa a la familia Benedetich, Marcos Rodríguez Allende, presentaron recursos de Casación para reclamar que Rivas vuelva a la cárcel. El 26 de noviembre de 2018 la Cámara de Casación Penal de Paraná coincidió con los acusadores y revocó la prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, se planteó que si bien la mujer tenía una hija menor, había otros familiares que podían cuidarla, tanto a ella como al abuelo; por ejemplo, un tío que vive a pocos metros de la casa.Antes de que se ordene el regreso de Rivas a la Unidad Penal, la abogada de Rivas presentó contra esta resolución una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia. El 22 de febrero de 2019, Casación elevó las actuaciones a la Sala Penal donde el expediente quedó en un cajón. Pasó todo 2019, todo 2020 y está pasando parte del 2021, y “hasta el momento este trámite no ha sido resuelto. Se corrió vista al procurador general Jorge García y a esta querella querellante sobre el planteo”, resaltó el abogado querellante a“A nuestro criterio Liliana Rivas es la responsable de la muerte de su marido, debe volver a la unidad penal de mujeres de esta ciudad, porque el primer punto que se había otorgado por el que se había otorgado la prisión domiciliaria dejó de existir; su hija es mayor de edad que puede cuidarse sola. Por otro lado, a raíz del referenciado cuidado de su padre, hay un hermano de Liliana Rivas que tiene medios económicos para el cuidado de su padre, de la forma que corresponde”, entendió el letrado y es el planteo por el que han pedido que se revoque la medida de la prisión domiciliaria de la condenada a prisión perpetua.La condena de Rivas “ya está firme. Es ella la responsable de la muerte de su marido y debe cumplir la prisión perpetua. La sentencia que la condena dice que ella planificó, engañó a su marido, lo llevó invitándolo a un restaurante muy conocido de Paraná, y donde él, ene l camino se encuentran con una persona, conocida pro ellos dos, que era el albañil de la casa (Flores), de estrecha confianza de Rivas. Se encontró con la peor muerte Enzo, de parte de Flores que era una persona de confianza y de su mujer que manejaba el automóvil, quienes lo ejecutan; él estaba en indefensión total, por eso la alevosía y el vínculo. Flores, al enterarse que lo estaban siguiendo desde la policía para su detención, se suicida porque no soportaba esta presión de la investigación que ya estaba a pasos de su aprehenderlo”.“En estos momentos estamos esperando que el Superior Tribunal de Justicia revoque inmediatamente la prisión domiciliaria, porque se corre seriamente con el peligro de fuga. Si bien es cierto que ella tiene tobillera electrónica, también es cierto que podría llegar a sacársela e irse de su domicilio, teniendo en cuenta que no la condenaron a pocos años, la condenaron a perpetua”, puso relevancia Rodríguez Allende.