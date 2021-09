Vecinos de barrio Belgrano denuncian constantes hechos de violencia

Balazos

Qué dice la Policía

Vecinos de barrio Belgrano, de Paraná, denuncian reiterados hechos de violencia y piden mayor presencia policial en la zona.Uno de los denunciantes, relató a, de, que “el viernes a la madrugada una vecina me avisó que me habían pateado la puerta y me habían tiroteado la casa. Vine y me encontré con la puerta abierta, mis perros afuera. Fui a la Comisaría Sexta a denunciar. Me pidieron fotos, pruebas, testigos, nombres y apellidos, y yo no tenía nada. Soy un simple vecino trabajador que fue a denunciar”.“No tengo problemas con nadie, no ando robando, soy un trabajador. Peleo por mis dos hermanos, de 15 y 8 años, me tirotearon la casa. Tengo impactos de bala en la puerta y en la pared”, remarcó.Contó que “me fui de la Comisaría sin denunciar porque no me quisieron tomar la denuncia y me insultaron. Fuerzas Especiales vinieron, se portaron muy bien, miraron y no entendían cómo no me tomaron la denuncia”.“Los vecinos saben quiénes son los que atacan a balazos. Son los Framulari, los Monzón, los Cardozo. Son problemas barriales que yo no tengo. Todos me conocen, yo camino todo el barrio, no tengo problemas con nadie”, dijo.En ese sentido, manifestó que “mi hermano menor se junta con unos chicos que tienen problema con los Framulari. Yo sabía que iba a haber inconvenientes porque mi novia vive cerca de la casa de ellos. Intenté hacer recapacitar a mi hermano. Se quedó acá, no salió más. Yo tuve que ir a hablar con esa familia para pedirles que lo dejen tranquilo”.“El domingo la familia Framulari vino a agredirnos. La Policía estaba en la esquina y no hizo nada, nos dejaron solos”, señaló.Por su parte, Adelma Inés Retamar, manifestó que “yo he tenido problemas con los Framulari, ellos tienen problemas con todo el mundo. Son traicioneros. Te agarran en patota, te pegan, te apuñalan. La Policía en vez de actuar hace todo al revés, para el lado de ellos”.“Esto no termina más, esta gente hace daño en el barrio. Roban, pegan, hacen denuncias falsas, mienten, hacen de todo”, agregó.Otra joven denunció que los Framulari “agarraron a mi hermana de 13 años”, mientras que una mujer aseguró que “a mí me dieron una puñalada de atrás. Me bajé a pelearla mano a mano a una de ellas, sacó una cuchilla y me tiró varias puñaladas en la espalda”.“Así se vive acá, tenemos que lidiar con esta gente todos los días, hay mucha violencia. Son siempre los mismos y no nos protege la policía. Hablamos con fiscales y no dan respuestas. Los vecinos estamos cansados, somos gente trabajadora”, finalizaron.El jefe de la Departamental Paraná, Raúl Menescardi, explicó aque “estamos trabajando en el caso. Hubo una persona herida de arma de fuego, que luego fue dada de alta. Hubo otras intervenciones, se secuestraron armas. Hubo episodios de violencia entre familias. Se hicieron allanamientos, se secuestraron armas. Hay vecinos colaborando, aportan información para investigar”.“Tenemos asignado personal de Comisaría Sexta y Grupo Especial para evitar otros inconvenientes. Estamos trabajando para mantener la prevención. Hay que preservar la seguridad en el barrio y por eso dispusimos en el lugar un móvil”, aseguró.Sobre los Framulari, dijo que “es gente que dirime sus diferencias de una manera inadecuada. Se les han incautado armas. Hay que denunciar todos estos comportamientos y endilgarle la responsabilidad penal a las personas que tienen estos comportamientos, no tenemos otra manera. Damos intervención a los fiscales, quienes nos tramitan las diligencias”.