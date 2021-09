Fotos y videos, tras choque en cadena e incendio: “Nacimos de nuevo”, dijeron

Carlos Rossi, periodista de Radio Chajarí.

El siniestro ocurrió en la tarde de este jueves en la Autovía Artigas, a unos 700 metros de Paso Cerrito, en el carril de norte a sur, en zona de Chajarí.“Las características de este accidente son tremendas. Había una fila que estaba esperando en el puesto caminero, con las balizas puestas como corresponde, para continuar la marcha cuando se produjo el fuerte impacto y posterior incendio.”, contó a”, aseveró quien conducía el auto Citroën.La familia volvía de sus vacaciones, circulaban desde las Cataratas del Iguazú hacia Buenos Aires.“Hubiese podido ser una tragedia, con otras consecuencias peores, por la magnitud del accidente, por el porte del camión y la velocidad a la que iba; no frenó en absoluto. Gracias a Dios estamos todos bien. Fue una imprudencia del camionero. Si nos agarra de lleno, nos mata a todos”, puso relevancia el automovilista.Por su parte,. “Estaba estacionado en la cola y cuando miro por el espejo veo el camión que se viene. Le alcancé a decir a mi señora, ‘nos va a pegar, se viene muy rápido’; s”, dijo a Radio Chajarí.Para este conductor “el camionero no frenó, cuando alcanzó a percatarse que estábamos parados en ese lugar, volanteó.Yo ya esperaba eso, cuando lo vi que venía. Gracias a Dios no sucedió, nacimos de nuevo”.