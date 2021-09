Choque entre camión y maquinaria: detalles del hecho y estado de los lesionados

Policiales Un camión y una máquina agrícola chocaron en el Puente Blanco

Una maquinaria agrícola New Holland y un camión, ambos vehículos de gran porte, chocaron en la Ruta Nacional Nº 131, a la altura del Puente Blanco. El hecho sucedió durante la tarde de este jueves.Los ocupantes de la unidad pesada quedaron atrapados y debieron ser rescatado. Santiago Cerdá Cáceres, jefe de la Comisaria de Villa Libertador San Martín, dijo aque en el lugar trabajaron “Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín con ayuda de Crespo y Diamante, quienes pudieron rescatar, después de una hora y veinte minutos, al segundo ocupante del camión. El conductor había sido sacado rápidamente”.Ambos fueron trasladados al sanatorio adventista donde serán evaluados y se establecerá el estado de las lesiones. En tanto el conductor de la maquinaria, un joven de 25 años de San Jaime de la Frontera, no sufrió lesiones y se puso a disposición del hecho.Cerdá Caceres indicó que la maquinaria agrícola New Holland, se trasladaba a Valle María para ser entregada a una persona que la había adquirido recientemente. Sobre el estado del vehículo, señaló: “la parte trasera de la máquina, quedo colgando del puente. Si bien no se corre peligro, debemos tener ciertas consideraciones al momento de extraerla”.Los investigadores tratan de establecer en qué circunstancias se produjo el accidente. Se supo, que la cosechadora fue bajada de una unidad que la transportaba para pasar el mencionado puente: “No hubo una buena señalización o no se tomaron los recaudos necesarios para cortar el tránsito y que pase sin problemas”. El camión circulaba en sentido contrario y al haber espacio suficiente para que transiten los dos vehículos, chocaron.La Fiscalía de Diamante dispuso el secuestro de todos los rodados y la realización del test de alcoholemia a todos los involucrados.