Un empresario fue condenado a 50 años por abusar sexualmente de cuatro hijas

Un empresario fue condenado hoy a 50 años de prisión por el abuso sexual de cuatro de sus hijas, informó a Télam el abogado de las víctimas, quien calificó la sentencia como "ejemplar e histórico".



La pena fue dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 1 de la localidad bonaerense de Morón, integrado por los jueces Mariana Maldonado, Claudio Chaminade y Juan Carlos Uboldi.



A.M.L. de 55 años fue denunciado por cuatro de sus hijas -hoy mayores de edad- en abril de 2016 y recibió hoy una condena por abuso sexual, abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado (tres hechos) y abuso sexual con acceso carnal reiterado en nueve oportunidades, indicaron fuentes judiciales a Télam.



Apenas supo de la denuncia en su contra, A.M.L. se fugó y fue detenido en 2019 en el país.



Hoy se encuentra detenido en el complejo penitenciario de la localidad de Florencio Varela, tras ser trasladado desde Unidad Penal 39 de Ituzaingó.



"Pudimos probar todo", dijo el abogado Yamil Castro Bianchi en diálogo con esta agencia, sobre la condena a 50 años que fue requerida también por el fiscal Pablo Masferrer, y destacó que "es ejemplar y marca un antecedente".



"Él contó que estaba de novio con una de sus hijas; se lo dijo a una mujer de un empleado de la fábrica y a uno de sus socios", contó.



Castro Bianchi señaló que A.M.L, quien tiene 11 hijos, abusó de sus hijas "desde el jardín de infantes" y añadió que "fueron criadas en una órbita" donde el abuso "era normal".



Afirmó que "de las cuatro hermanas, dos pensaban que el abuso era solo con ellas" hasta que "llegó la circunstancia en que todas dijeron: ´está pasando esto´".



"Podían ir a la escuela, tener celular, pero todo era controlado por el padre", explicó el abogado, quien dijo que la madre "fue una gran víctima de todo esto y el juez lo remarca en el fallo".



La madre (56) acompañó a sus hijas en el debate que comenzó el pasado 6 de septiembre y, según dijo Castro Bianchi, "no sabía que sus hijas eran abusadas".



"Uno de los hijos acompañó a una de sus hermanas a hacer la denuncia y luego él afirmó que no le dejó de creer porque no le contó ningún detalle".



En el juicio, el empresario -de la localidad bonaerense de Boulogne- negó todo y "denunció un plan" organizado "por su familia para quedarse con su fábrica".



"Cuando escucharon hubo aplausos y llantos, en un clima de mucho respeto", relató el abogado, y subrayó que el fallo fue "leído ante el público y denotaba una perspectiva de género muy importante".