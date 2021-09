Pelea de vendedores ambulantes: son oriundos de Buenos Aires y no hubo denuncias

Vendedores ambulantes protagonizaron un violento enfrentamiento en el microcentro de la capital entrerriana. La pelea ocurrió en la noche de este miércoles, en la intersección de la peatonal San Martín y calle España, de Paraná, según se dio cuenta.La gresca duró varios minutos y generó preocupación en las personas que pasaban por la zona, quienes dieron aviso a la Policía.El personal de Comisaría Primera llegó al lugar y pudo conocer que un sujeto de 25 años de edad, domiciliado en “Ciudad Evita”, La Matanza (provincia de Buenos Aires), se encontraba junto a su hermano de 21 años de edad y se enfrentaron en la pelea con otros cuatro sujetos de 15, 17, 22 y 34 años de edad, todos domiciliados en la ciudad de José C. Paz (provincia de Buenos Aires).Los hermanos de “Ciudad Evita” resultaron con lesiones leves, debido a que el grupo de José C. Paz era más numeroso. Según indicaron fuentes policiales, ambos grupos se encontraban en la ciudad de Paraná, dedicados a la venta ambulante de flores, medias, etc. y habrían intercambiado palabras entre ellos, lo cual fue el origen de la violenta gresca que fue registrada por personas que cenaban en el restaurante de la zona.La policía señaló que ninguna de las partes involucradas en el violento enfrentamiento, radicó denuncia de lo sucedido, como así tampoco el dueño del restaurante.Por tal motivo, el Fiscal en turno, dispuso que se identifique a las personas involucradas en la gresca y los sujetos queden supeditados a la causa.