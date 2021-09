Frenaron supuesta venta de bebita: detuvieron a abogada y otras cuatro personas

Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas en Villa María, en el interior de Córdoba, por la presunta venta de una beba recién nacida. La mamá de la niña, una de las imputadas, recuperó rápidamente su libertad para poder amamantar a su hija, que quedó al cuidado de los médicos desde que se desató el escándalo.La investigación, dirigida por la fiscal Juliana Companys, comenzó luego de que desde el Hospital Regional Pasteur comenzaran las sospechas por irregularidades en el registro de la beba. Allí, al momento de anotarla, no quedaba claro quiénes eran sus padres.Luego, en el Registro Civil, fue la "pareja compradora" quien intentó inscribir a la pequeña como si fuese su hija.Eso derivó en una serie de allanamientos por parte de la Departamental San Martín de la Policía de Córdoba, que terminó con la detención de la mamá de la beba, de unos 20 años de edad, además de un hombre que se presentó como su novio, de unos 50 años, y de una pareja que ronda la misma edad que el hombre.También fue apresada una abogada local de 48 años que les habría brindado asesoramiento, informaron medios cordobeses. El delito por el que se los acusa es el de supresión de estado civil.Según detalló la fiscal Companys al canal de noticias El Doce, la mujer que dio a luz reside en otra provincia pero fue llevada a Villa María en el mes de junio para controlar el embarazo. Tenía domicilio en la casa de los adoptantes ilegales, que la estaban cuidando.Aunque no hubo una confirmación oficial, se estima que la pareja de Villa María habría pagado para que la joven entregase a la criatura al momento de nacer. La fiscal aún trabaja en establecer cuánto dinero le habrían abonado a la joven que dio a luz y a su novio, que no es el progenitor.Los allanamientos que realizó la justicia fueron primero en el estudio jurídico de la abogada detenida, en el barrio Florentino Ameghino de la ciudad de Villa María, y luego en la casa de la pareja involucrada, en barrio Lamadrid, donde encontraron varias prendas de bebé y otras pruebas.Allí, los investigadores también secuestraron dos autos, cinco celulares, las imágenes de una cámara de seguridad, una computadora y dinero en efectivo.La abogada imputada, según fuentes del caso, habría intervenido en el trámite para tratar de inscribir a la pequeña en el Registro Civil.La información también indica que las parejas involucradas no se conocían previamente, sino que se habrían contactado con el único fin de hacer una transacción por la beba.