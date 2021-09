Mujer implora por datos de un automovilista que la atropelló y se dio a la fuga

Una vecina de Paraná denunció a través deque sufrió múltiples heridas producto de la imprudente maniobra de un automovilista y exigió al responsable del hecho que se presente a las autoridades policiales para responder por el accidente.Valeria contó que el jueves a la tarde cuando iba a realizar un trabajo de peluquería a domicilio, sobre calles Provincias Unidas y Pucará, la motocicleta Zanella RX 150cc en la que circulaba fue rozada por un vehículo de color rojo que se dio a la fuga tras el accidente.“Yo iba bien por mi mano, pero un auto me quiso pasar, tocó la parte trasera de la moto y empezó a hacerme finito y a chocarme las piernas; me tiró el auto encima y no me dio la posibilidad de hacer una maniobra para salir de ahí”, rememoró la mujer en comunicación telefónica conY continuó: “Cuando vi lo que me estaba haciendo, le pedí por favor que parara porque me estaba aplastando, pero esta persona me miraba y seguía. Cuando me pasó, la moto empezó a hacer un rombo y caí sobre el asfalto; el casco se deprendió y me golpeé la cabeza”.“Cuando sentía que el auto me rozaba las piernas, yo le decía `Pará, ¿qué hacés? Mirá lo que me estás haciendo´, porque todavía estaba consiente, pero esta persona solo me miraba y después se dio a la fuga”, recordó.Como consecuencia del accidente, Valeria tiene “cortes en la cabeza, además de la cara desfigurada y golpes en todo el cuerpo, las rodillas lastimadas”.La peluquera, al reafirmar que el conductor se dio a la fuga tras el accidente, aseguró que ella perdió el conocimiento y no recuerda mucho más desde que cayó al pavimento y fue trasladada al hospital San Martín para su atención.“Era un auto rojo grande y viejo, el señor era morocho y tenía una remera blanca”, recordó al mostrarse emocionalmente superada por la situación. “Seguramente la Policía está revisando las cámaras para encontrar el auto; yo solo pido que esa persona sea buena y se presente a la Policía porque no puede hacer lo que hizo”, imploró la víctima del accidente.El accidente se registró el jueves pasado, entre las 17.20 y 17.40hs frente al centro de salud Arturo Illia; quienes puedan aportar datos certeros para dar con el vehículo y el propietario en cuestión, deben presentarse en sede de comisaría décima que intervino en el accidente.