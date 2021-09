Esclarecen falsa denuncia por el robo de un auto: la dueña lo había vendido

Una mujer denunció el robo de vehículo cuando el rodado se encontraba estacionado con las llaves de encendido colocadas y las puertas sin trabar. Tras una investigación llevada a cabo por personal de Comisaría Crespo -bajo la coordinación de la Fiscalía en Turno- se procedió a desentramar el supuesto hecho, que lejos habría estado de las aristas inicialmente conocidas.



"La investigación comenzó a raíz de una denuncia radicada por una vecina de la ciudad, de 33 años de edad, quien días pasados relató que había sufrido la sustracción de su automóvil, siendo un Fiat Palio, el cual había quedado estacionado en Estrada y Otto Sagemüller de la ciudad. Según sus manifestaciones, lo habría dejado producto de un desperfecto mecánico, con las llaves de encendido colocadas y las puertas sin trabar. Asimismo, precisó que abandonó el rodado a las 7:00 y al regresar a buscarlo, alrededor de las 16:00, el mismo ya no estaba", informó a FM Estación Plus el jefe de la comisaría de Crespo, Esteban Gómez.



Tras ese suceso, ocurrido el martes último, se instruyeron actuaciones por el supuesto delito de Hurto Calificado, activándose una investigación local, además de habérsele dado intervención a la División Sustracción Automotor de la Policía de Entre Ríos.



Luego de unos días, las averiguaciones concluyeron -con buen sustento probatorio- que la denuncia carecía de veracidad. Contradicciones y otros indicios reunidos echaron por tierra la versión. Respecto de las hipótesis descartadas, el subcomisario explicó: "Se chequearon varios registros fílmicos de la zona, no surgiendo en dicho material el recorrido ni estacionamiento aludido. Asimismo, se verificaron imágenes de arterias céntricas, concluyendo también con resultado negativo el desplazamiento que habría tenido la denunciante con posterioridad a abandonar la unidad. Se logró ubicar a quienes podrían ser eventualmente testigos presenciales, los cuales manifestaron una inobservancia de la situación relatada. Ahondando en dar con lo que podría haber ocurrido, el personal de Investigaciones de la dependencia también colectó testimonios que dieron cuenta de que hace más de un mes que el vehículo no estaría en posesión de la señora que dijo ser damnificada".



Por su parte, los efectivos especializados tuvieron conclusiones coincidentes, sobre lo cual, Gómez referenció: "En el intercambio de información, se conoció que la División Sustracción Automotores pudo establecer que la propietaria denunciante había vendido el vehículo denunciado como sustraído, operatoria que remite a la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe".



Desde la comisaría de Crespo elevó a la Justicia el material reunido, por lo que eventualmente podría la denunciante afrontar las consecuencias penales de la figura de "Falsa denuncia", determinando en su caso, responsabilidades y penas. Cabe consignar, que el Artículo 245 del Código Penal Argentino, fija una imposición de dos meses a un año de prisión o multa de hasta $12.500, al que denunciare falsamente un delito.



Lo que comenzó siendo un hurto calificado, resultó ser un fallido intento de desprendimiento patrimonial. Una profunda investigación policial hizo caer uno a uno los hechos mentirosamente relatados. Sin perjuicio de lo que determine la Justicia, la actitud es al menos reprochable, considerando el tiempo, recurso humano y material empleado para la investigación de un hecho que nunca ocurrió. (FM Estación Plus)