Se escondió droga en el ano para ingresarla a la cárcel y terminó en el hospital

Un insólito hecho sorprendió por completo a la provincia de San Juan. Una mujer intentó ingresar droga a la cárcel y se la escondió en el ano, pero fue descubierta y terminó hospitalizada.



El curioso episodio se dio en el Penal de Chimbas, a las afueras de la ciudad capital. La protagonista de la historia quiso meterse a la penitenciaría, pasó por el scanner y la mancha en su zona íntima que arrojó la imagen alertó a las autoridades.



Según detallaron fuentes policiales a medios locales, no es la primera vez que la mujer trata de hacer esto. En otras oportunidades, que ya había tratado de entrar sustancias a la cárcel a través de su cuerpo, voluntariamente se lo quitaba.



Esta vez, parece que la joven no pudo quitarse el envoltorio de droga por su propia cuenta y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson de San Juan. Según las autoridades, la mujer tenía "un pequeño envoltorio con marihuana", aunque no se precisó la cantidad.



La mujer tiene 30 años y se realizaron las actuaciones de rigor para estos casos denunciando la maniobra ilícita.