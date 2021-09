Fotógrafo sufrió el robo de su costoso equipo de trabajo

Fernando Almada contó que el pasado jueves "estaba cenando con unos amigos y yo tengo la camioneta estacionada siempre en el pasillo de mi casa, en el fondo"."Tenía el portón cerrado y en ningún momento se me cruzó que me podían robar porque nunca me pasó", explicó el fotógrafo. Subrayando que vive "en el barrio San Miguel II, que es muy tranquilo".En efecto, siempre según sus dichos, después de "que se fueron mis amigos, voy a la camioneta y la encuentro abierta, con todo revuelto: yo tenía ahí la mochila con mi equipo de trabajo".Denuncia policial mediante, Almada mencionó que "se trata de un equipo que no hay muchos en Concordia, con cámara NIKON y lentes especiales"."Tengo una leve esperanza de que aparezca porque el lugar donde creo que estaba fue allanado por una causa por narcotráfico, pero hasta ahora no sé si lo pudieron recuperar", explicó.Por último, el fotógrafo estimó que el valor de mercado de su equipo debe rondar los "500 mil pesos". (Diario Río Uruguay)