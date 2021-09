Condenan a cinco hermanos que atacó con armas y palos a familia para desalojarla

Plan

Cinco hermanos, tres mujeres y dos varones, fueron condenados con penas de ejecución condicional, respecto de las primeras, y efectiva en relación a los segundos, por atacar a una familia a la que intentaron desalojar de la vivienda que ocupaban y robar una suma de dinero.Dos varones, AMS y DGS, de 25 y 26 años, y dos mujeres, GMS y CYS, de 28 y 24 años, respectivamente, fueron condenados en un juicio abreviado por los delitos de Coacciones agravadas por uso de arma de fuego, Robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, Tentativa de lesiones graves con arma de fuego y Daños.En el acuerdo también se incorporó a SDS, de 19 años, hermana de los cuatro imputados, como partícipe secundaria de aquellos delitos y del de Robo en grado de tentativa, por otro hecho ocurrido el 3 de marzo de este año. Los varones cumplirán cuatro años y seis meses de prisión efectiva, a ejecutar en la Unidad Penal N°5 de Victoria; mientras que las mujeres cumplirán la pena de tres años de ejecución condicional, con normas de conducta por el plazo de la condena.A los cinco se les atribuyó que el 9 de octubre de 2019, aproximadamente a las 17.30, acompañados de un hermano menor, de “común acuerdo y siguiendo un plan común, acompañados con un joven de nombre Emi que no ha podido ser identificado se hicieron presente cado uno portando un arma de fuego, y Emi un palo, al frente de la vivienda ubicada en el Barrio 4 de junio, de Paraná”, donde una mujer tomaba mate “junto a una vecina, su bebé, y las hijas menores de la primera”.Allí los hermanos apuntaron con las armas, que no fueron habidas, y le exigieron a la mujer y sus cinco hijos menores que “se retiren de la vivienda ya que de lo contrario los iban a matar y prender fuego a su casa”.En aquellas circunstancias, uno de los varones imputados le ordenó a su hermano menor que portaba un arma larga, que “les dispare ya que él era menor para luego, e inmediatamente, gritarle a la víctima que le entregue la plata, haciendo referencia al dinero que sabía había cobrado ese día por un indemnización por un accidente laboral, mientras lo apuntaba al abdomen, momento en el cual efectuó tres disparos que no salieron, y un cuarto disparo que impactó en la pierna izquierda de la víctima, lesionando”.En la acusación se detalló que mientras se desarrollaba aquella cadena de acontecimientos, “unos metros atrás apoyando la acción de los anterior con gritos y pedradas”, se encontraban las tres mujeres, una portando un arma de fuego tipo revolver y las demás palos y piedra, y a los gritos, junto a otros miembros de la familia que no han sido identificados, les exigían con gritos y lanzando piedras a las víctimas y sus hijos menores que se retiren de la vivienda”.A continuación, seis miembros de la familia imputada “arrojaron piedras al Chevrolet Zafira propiedad del hombre baleado, que se encontraba estacionado frente a la vivienda, ocasionándole distintos daños en el vidrio de la luneta y parabrisas».En la investigación se pudo determinar que cuando la víctima que sufrió el impacto en la pierna salió al frente de la vivienda, los atacantes “le exigieron además que les entregue ‘la plata’, haciendo alusión al dinero de una indemnización que habría cobrado en esos días, y del cual ellos sabían de su existencia ya que la hija de la esposa del hombre baleado se encontraba de novia con el menor imputado”.En cuanto a SDS, solo a ella, se le imputó un violento asalto que perpetró junto a otras personas. Ocurrió el 3 de marzo de este año a las 3.30, en una casa ubicada en calle Francisco Sayos de Paraná. Allí arribó junto a una menor tras haber acordado un encuentro con el dueño de la casa.Después de ella llegaron tres hombres más, que “ingresaron en forma violenta a la vivienda antes mencionada”, en la cual se encontraban SDS, la menor que llegó con ella, y los propietarios de la vivienda, publicóLos recién llegados golpearon a uno de los moradores “provocándole múltiples heridas cortantes contusas, mientras con un arma de fuego plateada, cuyas demás características se desconocen hasta el momento, apuntaba al resto de los allí presentes y decía ‘denme los dólares o de esta no salen’, intentando el joven que portaba el arma apoderarse de la moto Honda Titán que se encontraba en la finca”, lo que fue impedido por una mujer que por su accionar recibió un golpe con la culata del arma en la cabeza. Los tres hombres huyeron llevándose 6.000 pesos y los teléfonos celulares de dos de las víctimas.