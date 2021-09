Un joven de 19 años acusado de tentativa de homicidio, debía cumplir prisión domiciliaria en una casa de barrio Jauretche.

La Policía fue al lugar para constatar que esté cumpliendo y no encontró al chico. Su tía informó que no estaba en la vivienda, que se había ido sin decirle a dónde y que no era la primera vez que incumplía.

Los efectivos recorrieron la zona y lo detuvieron en calles El Trébol y Vartorelli.

En comunicación con la Fiscalía en turno, se dispuso que sea alojado en Alcaldía de Tribunales.