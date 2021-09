Depredación: incautaron cuatro kilómetros de redes y cañas de pescar

Prefectura Represa Salto Grande informó que, en diversos operativos, incautó importantes cantidades de redes y cañas para pescar. Al respecto, el prefecto Gonzalo Farinon, dijo aque “se hizo la entrega a Fauna y Fiscalización de todas las cosas incautadas, que son redes y cañas de pesca”. Contó que el trabajo se realizó en la zona de la Represa Salto Grande, que son 30 kilómetros de jurisdicción y señaló que se incrementó mucho la cantidad de personas que quieren pescar con redes.“Se secuestraron unos cuatro kilómetros de redes, ya que todos los fines de semana se incautan unos 250 metros”, expresó. Consultado sobre los procedimientos explicó que “en su mayoría hallamos las redes solas y no hay pescadores alrededor entonces lo que se hace es labrar un acta de secuestro a órdenes de fauna de la provincia, entonces si el dueño la quiere recuperar se presenta en Fauna se le cobra la multa y se la devuelve”.Consultado sobre los motivos por los que se secuestran dijo que “en el Departamento de Concordia no se puede pescar con red por eso se secuestra”. En cuanto a las cañas incautadas dijo que muchas veces los pescadores no cuentan con el permiso correspondiente o no cumplen con la reglamentación de la CARU “allí se fijan dos piezas por cabeza y depende del pescado”, dijo.En este sentido, comunicó que 500 metros hacia debajo de la represa no se puede pescar y luego a unos mil metros solamente se entregan permisos para pescar. Además, informó que en este momento la veda prohíbe la pesca del dorado.