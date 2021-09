Murió el bebé prendido fuego junto a su madre: fueron atacados por una joven

Ataque “por celos”

Un ataque impulsado por celos destrozó a una familia el sábado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Esa noche, Laura Delgadillo y su bebé de un año y medio fueron prendidos fuego por la exnovia de la actual pareja de la víctima, una joven de nacionalidad paraguaya de 22 años que más tarde fue detenida por el hecho junto a un cómplice. Lian Delgadillo no logró sobrevivir al horror: tenía el 90 por ciento del cuerpo quemado y esta mañana murió.“Queremos que se haga justicia”, remarcó la angustiada mujer, que durante todo el fin de semana intentó sacar fuerzas de donde ya no tenía para seguir aferrándose a la esperanza de un milagro, que no llegó. Mientras tanto Laura, la mamá del bebé, lucha contra un cuadro igual de desesperante, en un coma inducido en el hospital Paroissien de Isidro Casanova.La muerte de Lian agravó la situación de Liz Magnolia Ortega Castillo, la principal acusada y detenida por el hecho, que ahora enfrentará una posible prisión perpetua por el ataque criminal que cometió contra madre e hijo en un presunto arranque de celos. El otro detenido es Alberto Adolfo Gerasimchuk, alias “Chucho”, por haber sido cómplice de la agresión.El hecho ocurrió el sábado frente a una vivienda ubicada en la calle Sudamericana al 2100 de en el partido de La Matanza, donde viven las víctimas. Según el relato del novio de la mujer, un joven de 20 años, ambos habían salido y al volver la acompañó hasta la esquina de su casa.Antes de que Laura alcanzara a recorrer esos pocos metros apareció Castillo, expareja del hombre y amiga de la infancia de la víctima, quien la roció a ella y a su hijo con líquido inflamable y los prendió fuego.Siempre de acuerdo al relato del novio de Delgadillo, él trasladó a su pareja y al hijo de ésta al hospital mientras la sospechosa se fugó del lugar junto a un cómplice a bordo de una camioneta color negra.A su vez, el joven agregó que el ataque se dio en un presunto ataque de celos de su expareja hacia quien es su novia actual, y la propia Delgadillo pudo identificar a su agresora en el hospital antes de perder el conocimiento.La causa quedó a cargo del fiscal Luis Brogna, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 especializada en Familia y Conflicto de La Matanza, quien en las próximas horas indagará a los dos sospechosos detenidos.