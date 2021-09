Reconoció a los delincuentes que le habían robado y lo mataron en una plaza

Pelea, estupor y un homicidio en el barrio de Flores: un hombre de 31 años fue asesinado de un puntazo en el pecho. Según el relato de algunos testigos, la víctima reconoció a un grupo de personas que le habían robado días atrás. Sucedió el viernes, en plaza Irlanda, y por el crimen hay un detenido.



Según fuentes policiales, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) informó un incidente entre dos personas en la intersección de las calles Neuquén y Av. Donato Álvarez. En la esquina de plaza Irlanda donde se unen Flores y Caballito.



Cuando personal de la Comisaría 6 A de la Policía de la Ciudad llegó al lugar, constató que había un hombre herido de arma blanca, pero a dos cuadras de donde se había iniciado el incidente, en Donato Alvarez y Felipe Vallese.



Los efectivos informaron que la víctima, un hombre de 31 años, fue herido en el pecho, por lo que inmediatamente solicitaron la presencia del SAME. Pero, cuando llegaron los médicos, el hombre ya estaba sin vida.



Gracias a las imágenes aportadas por las cámaras del CMU pudo observarse que uno de los implicados en el hecho escapó del lugar en un colectivo de la línea 84.



Tras conocerse la descripción de quien presuntamente aplicó el puntazo, personal policial frenó al omnibus y detuvo al sospechoso que se encontraba en el interior de la unidad, y con manchas de sangre en su remera.



Tras entrevistar a dos testigos presenciales, quienes informaron que el imputado tenía un elemento punzante en la mano cuando perpetró el ataque, la Policía informó que no pudo dar con dicho elemento cortante.



El juez Gustavo Pierretti, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 17, dispuso la detención del imputado de 24 años, quien posteriormente fue trasladado a la Alcaidía de la zona de la Policía de la Ciudad. Allí, se lo va a interrogar.



El relato del primo de la víctima



Tras el hecho, el primo de la víctima explicó que "las discusiones" comenzaron en Plaza Irlanda, tras comprar unas cervezas. Allí, el joven "reconoció a un grupo de personas que le habían robado días atrás".



En ese momento uno de los hombres empezó a correr y su primo salió a perseguirlo. Pero, tras unos metros de persecución, hubo un forcejeo hasta que la víctima cayó al piso. Según dijo, "el hombre que lo atacó huyó con una pequeña navaja o una tijera en la mano". Un elemento que hasta el momento, no se encontró.