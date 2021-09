Joven conductor desencadenó un choque en cadena: importantes daños materiales

El conductor de un automóvil Chevrolet Cruze perdió el control del rodado y colisionó contra una Volkswagen Saveiro la que, como consecuencia del impacto, chocó contra un vehículo Chevrolet Agile que también se encontraba estacionado.El tremendo choque en cadena se registró alrededor de las 7.30 de este domingo en Paraná, más precisamente sobre calle Enrique Carbó, entre Alsina French.Fuentes policiales confirmaron que afortunadamente, como consecuencia del siniestro, no se registraron lesionados; solo importantes daños materiales.El automovilista que desencadenó el siniestro, un joven de 19 años, deberá presentarse el miércoles ante las autoridades municipales para hacer su descargo dado que en el momento del accidente no se labraron actuaciones ni se realizó el correspondiente control de alcoholemia. Según pudo saber, los damnificados por el choque cruzaron datos personales para presentar ante las compañías aseguradoras.Las actuaciones preliminares fueron labradas por efectivos de la División 911. “El personal policial no interviene porque no hubo heridos, y cuando se solicitó la presencia de personal de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, nos indicaron que no había inspectores para realizar las actuaciones ni el test de alcoholemia”, confirmó ael jefe de comisaría segunda, Lorenzo Romero.En ese sentido, el subcomisario no pudo determinar cuáles habrían sido las circunstancias del siniestro.