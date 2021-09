Detuvieron a jefe narco cuando fraccionada la droga para revenderla

Dos semanas después de los allanamientos de la Policía Federal a distintos integrantes de la principal banda narco del barrio Puerto Viejo de Paraná, el personal de la Dirección Toxicología de la Policía provincial volvió a requisar viviendas. Como consecuencia,, y un presunto cómplice.Fueron cinco allanamientos que comenzaron a las 23 del jueves y culminaron alrededor de las 3.30 de ayer. La investigación de Toxicología que incluyó información reunida por los efectivos policiales y vigilancias, fue instruida por el fiscal Mariano Budasoff, quien solicitó al Juzgado de Garantías N° 6 las requisas a seis domicilios. Las órdenes fueron emitidas con la habilitación horaria correspondiente.Encontraron numerosos envoltorios con cocaína, una balanza, una tijera, recortes de nailon y una importante cantidad de dinero.Tal como informósegún surgió en la investigación de la Policía Federal de Paraná,Dos semanas atrás fueron quienes vendían al menudeo en ese lugar los dos detenidos por la orden de la Fiscalía Federal. En esta nueva oportunidad, al parecer estaban más atentos ya que cuando aparecieron los policías de Toxicología se dieron a la fuga por los pasillos del barrio, que tiene características geográficas y edilicias que facilitan el escape y el ocultamiento.En otros allanamientos, Toxicología secuestró más dosis de cocaína, que evidentemente habían sido fraccionadas por o en el domicilio de Manta Franco, ya que estaban atadas en los extremos con nailon de las mismas características que había en su vivienda. Algunos atan con hilos, otros utilizan precintos o queman las puntas con un encendedor para cerrar los envoltorios. En este caso utilizaban esta modalidad muy particular, lo cual evidencia que el sospechoso no sólo vendía en el playón del barrio, sino que en otras casas revendían su producto.. Luego se evaluará si queda detenido con prisión preventiva o con domiciliaria.Por otro lado, se informó que ayer, en el marco de esta causa, ocurrió un hecho llamativo. Una vecina lindera a la casa de los narcos llamó a la Policía, denunciando que había personas que quisieron meterse en su casa y, como no pudieron, poco después los vio colgados del tapial, y le decían que se les había caído algo en su patio. La mujer llamó de inmediato al 911 y el personal de la División Seguridad Urbana y Bancaria acudió al domicilio. En el patio de la vivienda de la mujer encontraron una bolsa con envoltorios de cocaína, y luego, en la casa otra vecina, hallaron otra bolsa con una boleta de ATER y con marihuana. Al parecer, se trata de la droga que los narcos allanados en la noche anterior habían alcanzado a descartar cuando entraban los policías de Toxicología al barrio. Por disposición del fiscal Budasoff, se secuestraron los envoltorios con droga.