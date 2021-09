Las huellas serían la clave para identificar al hombre atropellado por un camión

Policiales Un hombre perdió la vida al ser impactado por un camión en la autovía Artigas

Todavía no pudo ser identificada la persona que fue atropellada por un camión en la madrugada de este viernes, en un accidente ocurrido sobre la autovía 14, en inmediaciones de la rotonda de Colonia Hocker.El estado en que quedó el cuerpo tras el impacto dificulta la tarea, a lo que se suma que no fue hallada ninguna identificación en el lugar del hecho. Tampoco se ha efectuado algún pedido de localización que resulte compatible.Hasta el momento, lo que se determinó es que se trata de alguien del sexo masculino, adulto, aunque no pudo precisarse la franja de edad.También se obtuvieron algunas huellas dactilares, las cuales fueron remitidas a Paraná, donde son procesadas a través del sistema biométrico nacional de identificación. Casimiro Constantino Alberto , quien fue visto por última vez hace 10 días en Concepción del Uruguay, sin embargo la pericia resultó negativa.Como pertenencias, solo se encontró parte de un pullover con rombos y una zapatilla de tela color negro con suela blanca.Durante la jornada, se consultó en los establecimientos y comercios de los alrededores para ver si algún empleado no se había presentado en su puesto de trabajo, sin que se obtenga respuesta afirmativa. Los investigadores no descartan que se trate de una persona en situación de calle.