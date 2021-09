Declararon "no culpables" a tres acusados de abusar de una menor en un camping

Los tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar, durante los festejos de Año Nuevo de 2019, fueron declarados "no culpables" por un jurado popular, que dio a conocer esta tarde su veredicto luego de cuatro jornadas de juicio en Mar del Plata.



Tras casi cuatro horas de deliberación, los doce ciudadanos que componían el jurado popular consideraron que Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) no fueron culpables del hecho por el que fueron denunciados el 1 de enero de 2019.



El veredicto fue dado a conocer en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, Fabián Riquert.



La última jornada del juicio por jurados se había iniciado durante la mañana, con los alegatos de cierre por parte de la fiscalía, y continuó con los de la querella y las defensas.



En primer término, los fiscales Guillermo Nicora y Ana María Caro insistieron en el pedido de culpabilidad para los tres jóvenes, por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado" de la joven, que en ese momento tenía 14 años.



En el mismo sentido apuntó en su alegato el abogada de la víctima y de su familia, Maximiliano Orsini.



Tras un breve cuarto intermedio, fue luego el turno de los tres defensores -Martín Bernat y Agustín Robbio por parte de Jaime; Marcelo Jiménez por de Villalba; y Noelia Agüero, en el caso de Pitman-, quienes pidieron al jurado que fueran declarados "no culpables", tal como habían adelantado en la apertura del juicio el último martes.



Luego, pasado el mediodía, los tres imputados dijeron en sus últimas palabras ante el jurado que eran inocentes y expresaron su confianza en el tribunal popular. El fallo Finalizados los alegatos, el magistrado brindó las instrucciones finales a los doce ciudadanos que integraron el jurado popular, quienes comenzarán la deliberación entre ellos, hasta que pasadas las 18 llegaron a un veredicto final.



Los integrantes del tribunal dieron a conocer su definición tras analizar la prueba ofrecida a lo largo del juicio, entre ellas el testimonio brindado por la víctima en la audiencia del miércoles, en la que precisó las circunstancias previas a su ingreso a la carpa en la que denunció haber sido abusada durante la madrugada del 1 de enero de 2019, en el camping "El Durazno" de Miramar.



Por parte de los acusados, solo Pitman prestó declaración durante el debate oral, sin responder preguntas, y en el cierre de la audiencia del jueves reconoció haber tenido relaciones con la víctima, pero aseguró que se trató de un acto "consentido", en línea con lo planteado en la apertura del juicio por su abogada, Noelia Agüero.



El juicio no fue público y tampoco estuvo permitido el ingreso de la prensa por disposición del juez, y de acuerdo con fuentes del TOC 3, y se desarrolló en el complejo teatral ubicado en La Rambla marplatense, para garantizar el distanciamiento en el marco de la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con la investigación en la etapa de instrucción, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, los jóvenes fueron acusados de haber abusado sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 del 1 de enero, "aprovechándose de la edad" de ella y de que "no podía consentir libremente el accionar". El hecho Los imputados fueron detenidos tras una denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.



Esa morigeración quedó sin efecto días atrás, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.



