Balaceras en Rosario: escriben al lado de cada agujero de disparo, su fecha

Los vecinos de calle Castellanos al 2800 de Rosario contaron del drama que viven desde el 22 de agosto, cuando empezaron las balaceras en la cuadra. La fachada de una de los domicilios, incluso, tiene las fechas de cada tiroteo al lado del agujero de bala, como para llevar registro.“Mis nietos ya no vienen a mi casa”, señaló. Otro vecino tomó la misma decisión y contó que cerró su granjita por miedo a que alguien salga herido. También repintó la fachada para despistar a los delincuentes.Aparte de balaceras, también dejan notas amenazantes, pero a personas que ya no viven en la cuadra, como la ex pareja de una mujer que está desesperada porque en esa vivienda viven ella con sus cuatro hijos y aseguró que la única respuesta de la policía fue la recomendación que no salgan a la calle.