Un accidente de transito se produjo durante la mañana de este viernes en la ciudad de Concordia. Según se informó, una mujer fue atropellada por una camioneta mientras cruzaba la senda peatonal en calle Roque Sáenz Peña y La Rioja.



El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, circulaba por Roque Sáenz Peña y al doblar hacia calle La Rioja no advirtió que una mujer cruzaba de forma peatonal.



Rápidamente vecinos y ciudadanos que pasan por el lugar, se acercaron al lugar y llamaron a emergencias. En una primera instancia, la mujer no presentaba lesiones de gravedad y no corría riesgo su vida, sin embargo, fue derivada al hospital para recibir atención medica. Fuente: Río Uruguay.