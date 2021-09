Le quisieron robar, entró en pánico y se metió con un camión en un pasillo

Un camionero tucumano que se dirigía a la empresa Swift de Villa Gobernador Gálvez fue abordado a los tiros por motochorros. Se desvió de su camino y terminó encajado en el barro, en medio de un camino estrecho de un asentamiento irregular, muy cerca de la pared de una casa. "Pasé la noche en el camión. Gracias a la gente del barrio no me pasó nada", dijo el conductor.Según relató la víctima a El Tres, a la madrugada iba a buscar la carga a Swift y cuando estaba por llegar, se le puso a la par "una moto con dos muchachos y empezaron a los tiros". "La verdad es que me perdí y terminé acá. La gente del barrio me ayudó, nunca me dejó solo", agregó."Después estábamos con la grúa y llegó un muchacho diciendo que los iban a matar con un revólver. Y vino otro con un cuchillo. Así que el (de la grúa) agarró sus herramientas y se fue. No se entendía nada. Pasé la noche en el camión", comentó Maximiliano.Una vecina explicó que a la madrugada escucharon "como una explosión" y luego vio al camionero que "temblaba y decía que lo querían matar. Fue una locura". "Si (al camión) no lo sostiene un árbol, nos mata", concluyó.