Reclamaron justicia frente a tribunales por dos homicidios ocurridos en Paraná

Allegados a las víctimas y el Movimiento Territorial de Liberación Rebelde (MTL) se manifestaron frente a los Tribunales en Paraná pidiendo justicia por Omar Mayer y Jéssica Do Santos. Sobre el primero, Vanesa Velázquez, representante del movimiento, señaló que “hace un año fue asesinado y los familiares no saben ni siquiera quién está a cargo de la causa. Lo de Jéssica Do Santos, el caso es muy similar. Pedimos Justicia porque llegan a la puerta de Tribunales y no son escuchados.Los familiares “son compañeros de la organización y nos encontramos con esto. Queremos que sepan que no están solos”, expresó. Y acotó: “Además, estamos con un reclamo a nivel nacional por pedido de alimentos y asistencia para comedores, que llegó por última vez a fines de junio”.Rosana, hermana de Mayer expresó que “todavía estamos a la espera de ver qué es lo que pasa. Los imputados están con preventiva, pero es la nada misma. Creo que no le falto el respecto a nadie pidiendo justicia. No quiero que mi hermano sea un número más. Solamente queremos justicia”.Dio cuenta de que con los familiares de Do Santos “nos acompañamos día a día. Llevamos la carga de no poder haber hecho nada”.Asimismo, allegados a Jéssica dijeron que “esto te da bronca, porque a la causa la siguen encajonando. Los o el asesino está libre. Ella era una chica de la noche como yo o cualquiera de las chicas que se para en una esquina a trabajar. No sabés si te puede pasar. Los jueces y la Policía no hacen nada. Duele que te maten y no tengas justicia”, expresó una amiga.Omar Antonio Mayer, fue asesinado el 9 de septiembre por la noche en barrio El Morro de la ciudad de Paraná. Por el hecho hay dos hombres acusados, padre e hijo entre sí.Jéssica Do Santo, de 36 años, fue asesinada brutalmente: su cuerpo fue hallado mutilado y arrojado en bolsas de basura, en un descampado del Parque Nuevo, en Bajada Grande, el 9 de noviembre de 2016. La mujer había sido ejecutada con un fusil calibre 22.