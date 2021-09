Militar encarcelado por abusos: revelan cómo sometía a víctimas menores de edad

Policiales Confirman condena a sujeto que abusó a hijas de su pareja cuando eran menores

Sobre los hechos denunciados

Los tiempos judiciales

Escalada, luego de cometer los abusos, se alejó de su pareja, ingresó al Ejército y realizó una carrera militar que lo llevó a destinos como Neuquén o Paraná. Finalmente, este sábado fue alojado en la Unidad Penal Nº1 de la capital provincial, donde deberá cumplir condena.Luego de ser condenado en octubre de 2019, los tiempos procesales y la pandemia conspiraron para que el abusador siga libre, hasta que el abogado de las víctimas, Sebastián Arrechea, pidió que se efectivice la prisión tras la confirmación de la sentencia.El representante legal de las víctimas confirmó aque tras la instancia judicial que dejó firme la sentencia pudo dialogar con una de las jóvenes y el padre de ella. “Hay una amalgama de sensaciones, sentimientos, emociones, cierta desazón y algo de angustia debido a que se sigue instando judicialmente temas relacionados con lo estrictamente formal-jurídico-procesal y no con lo real”, indicó Arrechea.Este individuo no está encerrado cumpliendo una medida cautelar, se trata de una persona que empezó a cumplir la condena de siete años impuesta por un tribunal de juicio”, explicó.“Los acontecimientos fueron perpetrados por esta persona, en un contexto coyuntural de convivencia, ya que estaba al cuidado de Guadalupe e Itatí. Aprovechando esta posibilidad de estar con ellas, el condenado tocaba a las chicas y las abrazaba de atrás. Un caso puntual fue. Este hecho sirvió de plataforma fáctica para la condena”, explicó el letrado al periodista Matías Dalmazzo deY agregó: “Otros hechos que la norma prevé para condenarlo fueron hacerles ver pornografía a las niñas, a través de películas y videos en el celular. Además, cuando Escalada se sentaba a ver televisión y la otra víctima pasaba por adelante,En la oportunidad, Arrechea recordó que la condena fue en octubre de 2019. “Pasaron dos años de trámite procesal, impugnaciones y planteos recursivos; más otros casi dos años de investigación penal preparatoria, así que estamos hablando de bastante tiempo. En este sentido la Justicia no fue con tanta celeridad como sí lo hizo en otros casos.reprochó.Consultado al abogado de las víctimas sobre la falta de agilidad de los procesos judiciales en torno a casos de abuso sexual, éste explicó: “El sistema acusatorio adversarial, es un esquema que ya de por sí en su estructura y elementos esenciales aparecen la celeridad y la agilidad. Esto ocurre en las etapas de investigación penal preparatoria y en la intermedia (donde se verifican y se controlan la investigación y la acusación) Luego, en la etapa central, que es el juicio, la instancia más transcendental de un proceso penal en un estado de derecho como el nuestro, ya está implícito el tema de la agilidad y celeridad”.“La cantidad de causas por abuso sexual que están saliendo a la luz en la actualidad y con tan pocos recursos (humanos, técnicos, tecnológicos, económicos y sociales) implica que se atrasen un poco más. En comparación con el sistema mixto o inquisitivo moderado reformado (que fue el anterior), sin dudas que hoy estamos hablando de causas más rápidas que en el anterior sistema. Por otro lado, tuvimos la pandemia de por medio y eso atrasó los tiempos”, detalló Arrechea al esperanzar: “Esperemos que sigamos por este actual camino de celeridad las causas de abuso sexual”.