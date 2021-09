Domiciliaria para acusados de secuestrar y abusar a una joven durante seis días

Aberrante hecho

Se venció el plazo de la prisión preventiva en la cárcel para cuatro acusados del secuestro y abuso de una joven en barrio Anacleto Medina, y dispusieron la prisión domiciliaria. La mamá de la víctima solicitó que “los acusados sigan en la cárcel, porque la van a ver a mi hija en la calle y la van a matar”. La denuncia de los violentos hechos se formuló el 14 de julio en la Justicia de Paraná. La misma daba cuenta que una joven de 20 años fue secuestrada el martes 6, cuando se dirigía a la casa de una amiga. Luego la llevaron a la fuerza a una vivienda, donde estuvo encerrada durante seis días.Según consta en la denuncia, al menos seis personas la golpearon, abusaron sexualmente y hasta le quemaron partes del cuerpo. Por el violento hecho, fueron detenidos en la cárcel por 60 días, tres hombres, de 20 y 24 años y dos mujeres, de 24 y 17 años.Este martes, venció el plazo de la preventiva en la cárcel y se dispuso la prisión domiciliaria para cuatro de los cinco acusados. El acuerdo fue homologado por la Jueza de Garantías Nº 6, Elisa Zilli.Según confirmó el abogado Javier Aiani, “quedaron bajo prisión domiciliaria. Fue un acuerdo entre las defensas y la fiscalía”. Además, el letrado explicó que se dispusieron tobilleras electrónicas con monitoreo electrónico.Por su parte, el quinto acusado, ex pareja de la víctima, se encuentra alojado en la cárcel de Victoria y según supo, seguirá detenido.La mamá de la víctima se encuentra preocupada porque una de las agresoras cumple la domiciliaria en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos. “Solo pido que sigan en la cárcel, porque la van a ver a mi hija en la calle y la van a matar”, expresó.Al ser consultada sobre el avance de la investigación, comentó que “la fiscal Smith dice que hay pruebas en los teléfonos, hay videos, y quedan pericias por realizar. No puede ser que salgan de la cárcel y esperen el juicio en sus casas”. Y agregó: “Este jueves voy a realizar una marcha frente a Tribunales para exigir justicia”.Además, la mamá de la joven expresó que “hace tres semanas atrás me llamaron desde Comisaria 13 y me dijeron que la tenía que ir a buscar a mi hija al hospital San Martín porque la habían golpeado”.“Luego hablé con ella y me dijo que la golpeó un familiar del acusado que está detenido en Victoria. Yo vi que tenía lastimaduras en la cara, la cabeza y la pierna”, dijo.Por otra parte, agregó que “ella tiene problemas de adicciones con las drogas, y en este momento no la puedo encontrar porque se escapa del Hospital Escuela de Salud Mental”. Ante una solución de su hija, su mamá explicó que “se consiguió una beca para que pueda recuperarse en un centro de rehabilitación”.