Detectan cuatro grupos que robaban mediante inhibición de alarmas en Paraná

A tener en cuenta

En las últimas semanas se han registrado robos en vehículos mediante la inhibición de las alarmas de seguridad. Si bien esta modalidad, venía ocurriendo en otras ciudades del país, como Rosario, Córdoba o Buenos Aires, varios entrerrianos han sido víctimas de este delito que viene creciendo.En declaraciones a, el Comisario Walter Giordano, Subjefe de la División Robos y Hurtos de la policía, indicó que se ha venido realizando una campaña para alertar a la población y brindó recomendaciones para evitar este tipo de robos.Como primera medida, para no ser víctimas de esta modalidad delictiva,. En segundo término, aconsejó “no dejar elementos de valor dentro del rodado, porque esto es lo que buscan al azar las personas que están realizando este tipo de hechos”.Según explicó, los delincuentes hacen un seguimiento del vehículo en cuestión, luego se aproximan con un equipo de comunicación, que generalmente es un handy, y realizan la acción de inhibición para que el cierre centralizado no pueda concretar su efecto. De ese modo, el auto queda abierto, lo requisan y se llevan los elementos que pueda haber de valor.En base a la investigación que se ha hecho de los robos ocurridos bajo esta modalidad, Giordano indicó que“En los casos que hemos tenido, se han producido sustracciones importantes de dinero y de computadoras de gran valor. Tenemos que estar alertados”, puntualizó.Consultado sobre la cantidad de denuncias que han recibido, Giordano dio cuenta que “el problema de este tipo de delito es detectar que se trata de ese tipo de hechos, porque hay algunas personas que quizás sufrieron un hecho similar pero no lo han denunciado porque le robaron cosas de menor valor”. Además en algunos casos, la persona no recuerda si efectivamente activó el sistema de alarmas. “Han sucedido varios hechos, presumimos que muchos más de los que tenemos comprobados”, indicó.En este sentido, manifestó queNo sólo hay personas de nuestra ciudad sino que también tenemos la visita de los foráneos”.En relación a los equipos que usan los delincuentes para inhibir el sistema de alarmas, Giordano explicó que “antes empleaban algún equipo confeccionado por algún programador, que programaba un control remoto y con eso impedían que el auto no se cerrara; pero hoy en día es más común la utilización de equipos de radio frecuencia (HT o handy) que ya vienen con la disposición de la frecuencia y sabiendo el número de frecuencia para inhibir cualquier auto, simplemente tiene que comprar el equipo, que no tiene un costo muy elevado y se puede adquirir en internet”.Muchas veces en el apuro del día, las personas no advierten el sonido que hace la alarma al activarse, y según apuntó el comisario,