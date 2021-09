Amenazan de muerte a los fiscales del juicio a Los Monos

La seguridad en torno al Centro de Justicia Penal se reforzó en las últimas horas luego de que se recibieron amenazas de muertes dirigidas a los fiscales que intervienen en el juicio contra integrantes de la banda de Los Monos, entre ellos el líder Ariel “Guille” Cantero, acusados por una serie de ataques a la Justicia.



Sebastián Carranza, vocero oficial de la Fiscalía Regional de Rosario, señaló este miércoles que todo comenzó el lunes por la tarde cuando en ingresó al sistema de emergencias 911 una llamada en la que se pedía por la liberación de los integrantes de la banda de Los Monos que son juzgados por asociación ilícita y balaceras contra el Poder judicial.



“En la comunicación se advertía que iban a atentar contra la vida de todos los fiscales, sin hacer referencia a uno en particular. Ante esa situación, se tomaron todas las medidas de importancia, porque se toma como algo muy grave”, señaló Carranza.



En declaraciones al programa "Trascendental" de LT8, el vocero de Fiscalía agregó que de inmediato se notificó de lo ocurrido “al Ministerio de Seguridad, quien evalúa los refuerzos en la seguridad de las personas que están involucradas en el juicio y también en el Centro de Justicia Penal”.



Carranza agregó que el juicio que se lleva adelante contra “Guille” Cantero y sus cómplices “es muy importante y que podría llegar a su conclusión en la primera semana de octubre, de acuerdo a lo previsto”.



Así y todo, el funcionario recordó que hay otras causas judiciales en trámite que también tiene su importancia, como “una audiencia preliminar a una banda antagónica a Los Monos; hay otras investigaciones por asociación ilícita y lavado de activos que hubo en las últimas semanas. Por lo tanto, no se puede descartar ninguna línea de investigación, que ya hay sobre este llamado en particular, que lleva adelante el fiscal Carbone”.