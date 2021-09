Miembro masculino en un frasco: “Hipótesis son muchas, incluso la de un ritual”

Policiales Cortaba el pasto y encontró un miembro masculino dentro de un frasco

Un inédito hallazgo tuvo lugar este martes en una casa de la ciudad bonaerense de Balcarce, desde donde un jardinero llamó al 911 para denunciar que había encontrado un pene dentro de un frasco mientras cortaba el pasto en la casa de su madre.Al respecto, la ayudante fiscal del distrito, Laura Molina, explicó que “las hipótesis son muchas -no se descarta nada-, incluso la de un ritual”.Asimismo, mencionó que “el hallazgo se produjo cuando el jardinero se encontraba realizando tareas de mantenimiento. Hicimos un rastrillaje en la zona para poder determinar la existencia de otros elementos o manchas hemáticas cuestiones que no fueron observadas. Por ahora, estamos a la espera del resultado de la pericia para poder determinar si el pene es humano o de algún animal”, explicó.“Todo es materia de investigación y el informe pericial del médico de Policía será determinante. Es importante conocer también si el corte es quirúrgico o manual en el caso de que se determine que es de una persona y saber, paralelamente, si fue post mortem o no. Si es humano, estamos en presencia de un hecho muy grave”, indicó.Por otra parte, la fiscal contó que, hasta el momento, “no hay hechos ocurridos o registrados en el Hospital Municipal que nos permitan vincularlo a este hallazgo. Es decir, no hay reportes de muertes o personas mutiladas de esta manera. Una vez que el médico nos dé el informe oficial, vamos a tener más certezas”, enfatizó. Y agregó: “el pene estaba en líquido, pero no sabemos qué tipo de líquido era”, mencionó.Sobre las imágenes que se filtraron de la investigación –Multimedios Balcarce decidió no publicarlas- la fiscal lamentó que esas fotos se hayan filtrado. “La verdad que son impublicables y no está bien que ese tipo de fotos y de material que son parte de la investigación hayan trascendido”, afirmó en declaraciones a Radio Líder.