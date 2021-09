Cortaba el pasto y encontró un miembro masculino dentro de un frasco

Un inédito hallazgo tuvo lugar este martes en una casa de la ciudad bonaerense de Balcarce, desde donde un jardinero llamó al 911 para denunciar que había encontrado un pene dentro de un frasco mientras cortaba el pasto en la casa de su madre.El joven contó que, mientras trabajaba con la bordeadora en el jardín delantero de la vivienda, ubicada en la calle Maipú entre 17 y Avenida Del Valle, rompió un recipiente que comenzó a emanar un olor nauseabundo.Luego de advertirle al 911 que se trataba de un pene, personal de la Policía Científica llegó al lugar de inmediato y secuestró el descubrimiento para someterlo a las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar si se trata efectivamente de unos restos humanos y, en caso de que así sea, precisar cuál es su origen."El miembro estaba en un frasco que rompió el jardinero accidentalmente mientras desmalezaba", explicaron los voceros policiales, quienes también señalaron que el joven no concurría al domicilio desde hacía tres meses.Por su parte, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y aseguran que existe una "ventana muy amplia" de posibilidades dentro de esta insólita situación.Es que, "al estar en el frasco, estos restos podrían conservarse por bastante tiempo", por lo que no hay mayores precisiones respecto de cuántos días pasaron sin que fueran descubiertos, más allá de que habrá que esperar los resultados de las pericias para determinar su naturaleza.En la causa, que fue caratulada como “hallazgo de restos humanos”, interviene la Fiscalía Descentralizada local.La Policía regional de Cataluña detuvo en la madrugada del pasado martes 1° de junio a una mujer acusada de haberle cortado el pene con un arma blanca a su jefe, que según la detenida, intentó agredirla sexualmente.Los Mossos d'Esquadra, como se conoce a las fuerzas de seguridad de la Generalitat de Catalunya, detuvieron a la mujer. Ella misma se presentó en la dependencia policial y relató el hecho ante las autoridades.Según un portavoz policial, la relación entre ambas personas era exclusivamente laboral -el acusado es el responsable del bar donde trabajaba la mujer- y no consta que fueran pareja. Tampoco hay registro de que la detenida hubiera presentado alguna denuncia previa por delito de abuso sexual.La mujer se presentó en la comisaría de la policía de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, donde reconoció la autoría de las lesiones y explicó que lo había hecho porque la había obligado a mantener relaciones sexuales no consentidas en diversas ocasiones. Y que ese lunes por la noche se defendió del ataque con un arma blanca.Tras la declaración, la policía se movilizó hacia el lugar donde encontró al dueño del local con heridas de gravedad en la zona genital, por las que fue llevado de urgencia al hospital de Bellvitge, en la capital catalana.Por el estado en que llegó, la propia policía aseguró que la vida del hombre nunca estuvo en peligro, más allá de la gravedad de las lesiones.