Mujeres baleadas en San Benito: Se esperan resultados de pericias

El abogado Guillermo Retamar

Ambas fueron atacadas por Brian López, actual pareja de la mujer policía, tras una presunta discusión acontecida el jueves pasado en una vivienda de calle Basavilbaso, en la localidad de San Benito. En medio del altercado, el hombre habría tomado el arma reglamentaria de la uniformada y efectuó varios disparos hacia ambas mujeres, para luego darse a la fuga con la pistola en sus manos.se desvinculó de la defensa de López. Dijo aque “de común acuerdo” con la madre del acusado “decidimos que yo no continúe en la defensa”, afirmó.El letrado lo acompañó a López en la declaración de imputado, el sábado, donde él acusado se abstuvo de declarar. “Fue un acto formal, ahora está en la Unidad Penal Nº1 por 90 días, en una situación acordada con los fiscales y yo, como defensor. A”, contó., el abogado dijo: “Era conveniente que no declarara porque indicó que no se acordaba de nada. Además es una estrategia normal de la mayoría de los abogados que, hasta no conocer las pruebas y los hechos, se les indica a sus clientes que no declaren. Una vez conocida la base acusatoria, entonces sí se les aconseja que declaren para aclarar la situación”.. También, si sabía del hecho, suponer que la policía toda iba a estar detrás de él, cómo fue a trabajar. Enterado de lo que estaba pasando, pro los propios compañeros de trabajo, llamó un remis para ir a entregarse. Son cosas que como profesional no se entienden, no son normales para una persona”.”, dejó en claro el abogado. Al ser consultado Retamar manifestó a Elonce TV que el acusado le dijo que “él recordaba que estaba drogado esa noche, pero después no tenía la menor idea de lo que pasó, eso es lo que me indicó a mí, al menos”, aportó.