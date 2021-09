La causa del joven que fue con Covid a una fiesta llegó a la Cámara de Casación

El Tribunal Oral a cargo del juicio al joven acusado de ir a una fiesta de 15 contagiado de coronavirus en Moreno tras regresar de Estados Unidos en marzo de 2020, rechazó planteos para cerrar la causa y habilitó la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación, informaron este martes fuentes judiciales.La decisión fue del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín que rechazó planteos de inexistencia de delito y falta de acción de la defensa de Eric Luciano Torales, según el fallo al que tuvo acceso Télam.Se trata de planteos de falta de acción por inexistencia de delito y atipicidad que fueron rechazados, ante lo cual la defensa apeló y ahora el tema lo resolverá la Cámara de Casación, máximo tribunal penal federal del país.La defensa apeló la decisión del TOF 3 de San Martín por "arbitraria, nula y carente de motivación", el recurso fue concedido y llegó a Casación.La decisión fue del juez del Tribunal Daniel Gutiérrez, quien días antes había rechazado además planteos de nulidad de la acusación fiscal y elevación a juicio del caso.Torales está procesado por supuesta violación al decreto 260 del 2020 que dispuso el aislamiento obligatorio para viajeros llegados desde Estados Unidos desde el 12 de marzo de ese año, ante la pandemia de Covid-19El 14 de marzo el joven asistió a una fiesta de cumpleaños de 15 en la localidad de Moreno, y días después presento síntomas y quedó internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires.Según la acusación fiscal, su presencia derivó en un contagio masivo en la fiesta con la muerte de su abuelo, Luis Suárez.Torales está procesado por supuesta "propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa, agravada por haber resultado en enfermedad y muerte, en calidad de autor (artículos 45 y 203, enfunción del 202, del Código Penal), ello en concurso ideal con el delito de violación de medidas"La defensa de Torales, a cargo del abogado Guillermo Tiscornia, planteó que la acusación "no ha encontrado en el legajo sustento suficiente toda vez que puede apreciarse, a su criterio, que la conducta resulta carente de significado jurídico".En ese sentido, el defensor argumentó que "no hay elemento alguno que permita concluir que Torales Pereyra haya propagado la enfermedad" y aludió a la "inexistencia de un resultado lesivo y de un obrar imprudente", según se resumió en el fallo.El pedido para enviar al joven a juicio oral fue realizado por el fiscal federal de Morón, Santiago Marquevich, quien consideró probado que violó la cuarentena obligatoria que regía en ese momento para viajeros que regresaban de Estados Unidos cuando fue al festejo de cumpleaños.La denuncia fue presentada por la intendenta de Moreno, Melina Fernández, porque en esa jurisdicción tuvo lugar la fiesta y días después, el 19 de marzo, el SAME recibió las primeras cinco llamadas de invitados con síntomas.Torales viajó a Estados Unidos el 25 de febrero de 2020 y regresó el 13 de marzo, cuando se le informó que debía aislarse por volver de un país que, en ese momento, era considerado "zona afectada por el coronavirus".El imputado fue al cumpleaños y, dos días después, concurrió con síntomas a una clínica del barrio porteño de Belgrano, donde se confirmó el diagnóstico de coronavirus positivo.