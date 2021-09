Ataque a silos bolsa en Córdoba afectó 400 toneladas de maíz

Foto 1/2 Foto 2/2

La Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) dio a conocer este martes un nuevo caso de ataque a silos bolsa en territorio cordobés.



En este caso, según precisó la entidad, fue en un campo de la zona de Las Higueras, donde había cuatro bolsones que almacenaban 400 toneladas de maíz y fueron tajeados, poniendo en riesgo el cereal.



A un valor de 19.000 pesos la tonelada en Rosario, significa un daño potencial de 7,6 millones de pesos.



El último hecho de este tipo denunciado en Córdoba había sido hace un mes, en un establecimiento ubicado entre La Puerta y Obispo Trejo, en el departamento Río Primero. En junio, en tanto, hubo otro caso en Tránsito.



Silobolsa roto en Tránsito

En Tránsito, rompieron tres silos bolsa con casi 700 toneladas de soja

De acuerdo con la SRRC, el delito ocurrió en el Camino al Tropezón, hace 15 días, una noche en que no había ninguna persona cuidando en el lugar.



El productor afectado, que no fue identificado, ya hizo la denuncia a la Policía y, si bien asegura que recibió buena atención de las fuerzas de seguridad, aún no se hallaron responsables.