Detuvieron a una trans por violar a su sobrino: investigan si hay otras víctimas

En las últimas horas, y como consecuencia de un urgente pedido de colaboración de policías bonaerenses con sede en la ciudad de Mar del Plata, a sus pares Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal, sobre la identificación de una persona prófuga de la Justicia bonaerense que contaba con pedido de captura por delitos de índole sexual, agentes de la Región I de Santa Fe, que ubicaron y fue detenida.Por complexión, algunos rasgos y perfil característicos muy propios, los policías santafesinos encontraron a la persona trans y aguardaron la llegada de los policías bonaerenses y fue así que en un operativo llevado a cabo en Avenida Gorriti al 6500 en barrio Loyola Sur y justo donde está emplazado el club Cebollitas de la populosa barriada, que pertenece a la Liga Infantil Santafesina, detuvieron a la principal investigada y buscada, C. C. M. de 39 años.La persona trans, al momento de cometer el delito no tenía convalidado el cambio de género: era identificado como J. D. C. de 35 años, publicó. Sobre esta persona pesa su presunta responsabilidad criminal en los aberrantes sucesos que tuvieron como víctima a su sobrino, del que abusó cuando este quedaba a su cuidado, y de manera reiterada y cuya carátula del expediente de la Justicia bonaerense es de "abuso sexual con acceso carnal reiterado".A los pesquisas antinarcóticos de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal, no les pasó desapercibido que la trans quedó detenida justo donde está emplazado el Club Cebollitas, e informaron la novedad a la Jefatura de la AIC, y estos hicieron lo propio con la fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, en tanto, es probable que puedan existir víctimas menores del mismo delito, ahora encaminado en una nueva investigación.Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento conjunto (santafesinos y bonaerenses) a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal, y estos hicieron lo propio con la fiscalía en turno. La persona fue alojada en la estación Tránsito de Mujeres, y ahora restan cumplimentar los oficios entre las dos Justicias provinciales para la extradición.